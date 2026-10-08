Kto mija się z prawdą w sprawie małżeństwa Filipa i Bianki Chajzer? Jej były chłopak wiele ujawnił

Małżeństwo Filipa Chajzera i Bianki to medialny hit przełomu lata i jesieni 2026. Para chętnie opowiada o swoim związku, przedstawiając historię uczucia, które miało narodzić się w lutym 2026 r. podczas nagrywania podcastu. Kością niezgody między Chajzerami a "resztą świata" jest m.in. sprawa wieku Bianki. Czy "świeżo upieczona" żona 41-letniego Filipa Chajzera ma 20 czy 19 lat? Kiedy tak naprawdę się poznali i zaczęli spotykać? Czy Bianka naprawdę nie wiedziała, kim jest sławny prezenter, syn Zygmunta Chajzera? Na te pytania spróbował odpowiedzieć mężczyzna, podający się za byłego partnera Bianki.

Czy Bianka była wolna, kiedy zaczęła się spotykać z Filipem?

Na portalu "Pudelek" pojawiła się relacja mężczyzny przedstawiającego się jako Maciek, były chłopak Bianki Chajzer. Z publicznych przekazów wynikało Filipa i Bianki wynikało, że przełomowym momentem w ich relacji było spotkanie w studiu nagraniowym w lutym 2026 r. Maciek twierdzi, że spotykał się z Bianką od sierpnia 2025 r. do marca 2026! Mężczyzna dodał, że również po lutowym spotkaniu Bianki z Filipem Chajzerem nadal spędzał z nią miły czas.

Na przełomie lutego i marca wybraliśmy się nad morze. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na plaży

- powiedział rozmówca w/w portalu. Zamieszczono zdjęcie - sefie - z tego wypadu.

Maciek odniósł się także do kwestii, która wypłynęła w pierwszym wspólnym podcaście Filipa i Bianki Chajzer. Młoda żona twierdziła, że początkowo w ogóle nie kojarzyła go z mediami i brała za doktora nauk, co zresztą wywoływało na twarzy Flipa rumieniec. Teraz Maciek dementuje słowa Bianki.

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Czy Bianka wiedziała, kim jest Filip Chajzer?

Wiedziała, kim jest Filip i że ma przyjść na nagranie. Później opowiadała mi o tym spotkaniu i żartowała, że ją podrywał.

Maciek zakwestionował też wersję Chajzerów, dotyczącą wieku małżonki Filipa.

To ile lat ma w końcu Bianka Chajzer?

Bianka na pewno ma 19 lat

- stwierdził w wywiadzie dla w/w portalu Maciek.

Filip Chajzer protestuje

Filip Chajzer w wywiadach gromi - nieprawdziwe jego zdaniem - informacje, jakie przekazują media na temat jego związku z Bianką.

Padło też zresztą jeszcze jedno straszne kłamstwo, które bardzo mocnym cieniem położyło się na moim życiu. Tam skłamano na temat wieku Bianki i to było bardzo niesprawiedliwe (…). Kłamstwo polegało na zaniżeniu wieku mojej żony. To "naście" w mediach zrobiło - pewnie zgodnie z zamierzeniem - straszną burzę

- mówił Filip Chajzer w odpowiedzi na informacje w/w portalu zebrane, jak piszą: "od rodziny".

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Ojciec Bianki przerywa związku Bianki z Filipem.

Staram się unikać informacji na temat córki w internecie, choć jest to trudne. W przestrzeni publicznej pojawiły się zarówno prawdziwe, jak i fałszywe informacje. Mam wrażenie, że każdy w tym kraju ma coś do powiedzenia w tym temacie, ale ja będę ostatnią osobą, która wypowie się w mediach o własnym dziecku

- powiedział na w/w portalu.

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Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?