Sprawdziliśmy, czy Warszawiakom smakuje pizza Książula. "Mało słone ciasto, brakuje ananasa"

Książulo będzie zaskoczony. Warszawiacy zdradzili, co zmieniliby w jego pizzy

Książulo od lat słynie z bezkompromisowego testowania jedzenia, a produkty sygnowane jego nazwiskiem szybko wzbudzają zainteresowanie. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jak jego mrożone pizze wypadają nie przed kamerą popularnego youtubera, ale w oczach zwykłych warszawiaków.

Na test trafiły dwa warianty. Pierwszy to Fat Peppa, czyli pizza z pepperoni i sosem pomidorowym. Druga propozycja - Fat Cheese - skierowana jest przede wszystkim do miłośników sera. Nie zamierzaliśmy jednak oceniać ich sami. Najważniejsze było dla nas zdanie mieszkańców stolicy.

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Tak Warszawiacy ocenili pizzę Książula. Jeden dodatek wywołał dyskusję

Zanim rozpoczęliśmy degustację, trzeba było odpowiednio przygotować pizzę. Obie wersje kupiliśmy jako produkty mrożone. Płacąc za zakupy, poprosiliśmy obsługę o podpieczenie pizz w sklepowym piecu. Kilka minut później byliśmy już w drodze do centrum Warszawy, a tam rozpoczęła się właściwa część naszego eksperymentu.

Na pierwszy ogień poszła Fat Peppa. Pizza z pepperoni i pomidorowym sosem od razu wzbudziła zainteresowanie. Warszawiacy przyglądali się jej, próbowali i bez większego zastanowienia przechodzili do konkretów. A że była to sonda uliczna, na kurtuazję nie było miejsca. Każdy mógł powiedzieć dokładnie to, co naprawdę myśli.

I właśnie wtedy pojawiły się pierwsze uwagi. Jednym z najczęściej powtarzających się spostrzeżeń był brak oregano. Dla części osób ten charakterystyczny ziołowy akcent jest niemal obowiązkowym elementem pizzy i jego brak sprawiał, że smak wydawał się niepełny.

Kolejna kwestia? Sól. Niektórzy uznali, że ciasto mogłoby być bardziej słone. Pizza sama w sobie nie wszystkim wydała się wystarczająco wyrazista. To jednak kwestia mocno indywidualna - jedni właśnie taką wersję preferują, inni zdecydowanie oczekują mocniejszego smaku.

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Nie zabrakło też klasycznego tematu, który potrafi podzielić miłośników pizzy jak mało co. Ananas! Wśród osób biorących udział w sondzie znalazły się głosy, że taki dodatek mógłby ciekawie podkręcić smak. Dla jednych to połączenie idealne, dla innych kulinarna profanacja. Jedno jest pewne - nawet przy degustacji mrożonej pizzy temat ananasa potrafił wywołać emocje.

Następnie przyszła pora na Fat Cheese, czyli wariant dla fanów serowej wersji pizzy. Tutaj najważniejszy był oczywiście serowy charakter produktu. I również w tym przypadku mieszkańcy Warszawy nie zamierzali bezrefleksyjnie zachwycać się produktem tylko dlatego, że stoi za nim popularny twórca internetowy.

Sonda pokazała jedno: smak to kwestia bardzo indywidualna. To, co dla jednej osoby jest zaletą, dla innej może być wadą. Jedni oczekują większej ilości przypraw, inni wolą delikatniejsze smaki. Jedni nie wyobrażają sobie pizzy bez oregano, a kolejni chętnie dodaliby do niej coś zupełnie innego.

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Zobacz naszą galerię: Sprawdziliśmy, czy Warszawiakom smakuje pizza Książula. "Mało słone ciasto, brakuje ananasa"

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