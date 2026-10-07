Puste pudełka po pizzy Książula wystawione na aukcjach za grubą kasę! Kto to kupi?

Książulo na początku października 2026 wywołał prawdziwą burzę, wprowadzając do sprzedaży "Muala Pizzę". Mrożony produkt sygnowany przez 30-letniego Szymona Nyczke jest dostępny w sklepach Żabka. Część fanów zaatakowała youtubera i zarzuciła mu, że "się sprzedał"! Pojawiają się też komentarze, że nie powinien firmować mrożonek swoim "symbolem jakości". Teraz inni postanowili na jego produkcie zarobić. I to jak?!

Jedni się kłócą o pizzę Książula, inni na tym zarabiają

Akcja zarobkowa Książula i afera wokół niej przyciągnęła innych chętnych na zrobienie szybkiego biznesu. Kiedy jedni komentują decyzję influencera, inni postanowili wykorzystać zainteresowanie "Muala Pizzą" i na nim zarobić. W internecie pojawiły się nietypowe oferty dotyczące kartonów po pizzy Książula. Na platformie Vinted można znaleźć oferty pustych pudełek po jego wyrobie za niesamowicie grubą kasą!

Jeden ze sprzedających wystawił używany karton po mrożonce za 24,99 zł, czyli równowartość ceny samej przekąski, co jeszcze można jakoś zrozumieć. Ale inne oferty, dotyczące niezłożonych kartonów po prostu szokują! Na Vinted pojawiło się ogłoszenie, w którym jedno pudełko wyceniono na niecałe 50 zł, można znaleźć także ofertę sprzedaży 30 opakowań za 490 zł!

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Kto kupi puste pudełko po pizzy za grubą kasę?

Nie wiadomo, czy wszystkie wystawione kartony znajdą chętnych na zakup. Popularność "Muala Pizzy" sprawiła, że niektórzy dostrzegli fantastyczną okazję do zarobku opakowaniach po produkcie Książula. I pomysł natychmiast wdrożyli.

Trudno sprzedających obwiniać za próby uzyskania wysokiej ceny za "pamiątkę" po słynnym influencerze kulinarnym. Ostatecznie to kupujący decydują, czy są gotowi zapłacić za karton po pizzy kilkadziesiąt złotych albo niemal 500 zł za zestaw 30 opakowań.

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