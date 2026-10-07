Przemysław Babiarz jest w żałobie. Zaledwie rok po śmierci żony odeszła kolejna bardzo bliska mu osoba

Przemysław Babiarz stracił mamę

Przemysław Babiarz w listopadzie 2025 r. stracił ukochaną drugą żonę. Marzena Babiarz odeszła w wieku zaledwie 54 lat. Wówczas na facebookowym profilu Przemyśla pojawiła się informacja, którą przekazali prezydent miasta Wojciech Bakun i przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski.

Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony.

11 miesięcy później Babiarza spotkał kolejny cios. Dziennikarz pożegnał mamę. Kondolencje złożył mu, podobnie jak rok wcześniej, prezydent Przemyśla.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Anny Babiarz, ukochanej Mamy Pana Przemysława Babiarza - wybitnego dziennikarza, komentatora sportowego oraz Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Przemyśla, składam Panu Przemysławowi oraz całej pogrążonej w żałobie Rodzinie najszczersze kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia oraz duchowego wsparcia w tych niezwykle bolesnych chwilach. Łączymy się z Państwem w bólu i modlitwie - czytamy na koncie miasta na Facebooku.

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Wiadomo, co z pogrzebem

Jak wynika z nekrologu, który trafił do sieci, Anna Babiarz miała 92 lata, zmarła 5 października. Jej pogrzeb zaplanowano na 10 października. Ceremonia rozpocznie się modlitwą różańcową, następnie odbędzie się msza święta, a później zmarła zostanie przewieziona na Cmentarz Główny w Przemyślu, gdzie spocznie w rodzinnym grobie.

"Wyrazy współczucia dla Pana Przemysława i całej Rodziny. Niech Niebo będzie nagrodą za wszelkie dobro czynione przez śp. Panią Annę Babiarz. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym", "Wyrazy współczucia dla całej rodziny", "Wyrazy współczucia. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie!" - czytamy w komentarzach do wpisy prezydenta Przemyśla.

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