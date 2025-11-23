Przemysław Babiarz pochował ukochaną żonę. Zmarła wcześniej, niż wszyscy myśleli

Wieści o nagłej śmierci Marzeny Babiarz dostały się do mediów zaledwie trzy dni przed pochówkiem wieloletniej partnerki Przemysława Babiarza. Dziennikarz, a także bliscy i przyjaciele zmarłej pożegnali ją 22 listopada w Przemyślu, rodzinnym mieście.

Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony - przekazali prezydent miasta Wojciech Bakun i przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski.

Wielbiciele prezentera, który od lat działa w Telewizji Polskiej, w sieci składali mu kondolencje i usiłowali wesprzeć go swoimi komentarzami. Babiarz pochował już ukochaną i pożegnał ją razem z rodziną i bliskimi na cmentarzu w Przemyślu.

Już po pogrzebie. Marzena Babiarz miała tylko 54 lata

Informacja o śmierci drugiej żony dziennikarza pojawiła się krótko przed pogrzebem. Ten zaplanowano na sobotę 22 listopada - o godzinie 12:30 w kościele pw. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara na Monte Cassino odbyła się modlitwa różańcowa, a o 13:00 msza święta. Później nastąpiło odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Jak się okazuje, pochówek odbył się dokładnie tydzień po śmierci Marzeny Babiarz. Według Onetu, który powołuje się na dom pogrzebowy z Przemyśla, dziennikarz TVP Sport stracił żonę 15 listopada, a więc kilka dni wcześniej niż wszyscy sądzili. Kobieta zmarła w Warszawie w wieku zaledwie 54 lat.

Przemysław Babiarz podczas pogrzebu żony zabrał głos.

Bardzo serdecznie dziękuję za tę ofiarę mszy świętej. Kościół święty przez wasze ręce daje nam szczególne nadzieje, że nasze życie nie kończy się, ale się zmienia. Dziękuję za tak liczne uczestnictwo. Geografia tych, którzy przyjechali, jest naprawdę ogromna - od Wysp Brytyjskich, Paryża, Warszawy, Krakowa, Bochni, Mazur, Szczecina aż po nasz Przemyśl - słowa dziennikarza cytował Telemagazyn.

Marzena Babiarz odeszła po długiej chorobie. Najpierw, w 2024 r., to ona opiekowała się mężem, który miał komplikacje po operacji, później role się odwróciły.

Przemysław Babiarz wraca do pracy

Dziennikarz dopiero co pożegnał ukochaną żonę, a już niebawem wróci do pracy. Babiarz uczestniczył w pogrzebie małżonki, dzień później w mediach społecznościowych pojawiły się wieści o tym, że już na początku grudnia prezenter, który współpracuje z TVP Sport, będzie komentował mistrzostwa Europy w pływaniu. Te zaplanowano na 2-7 grudnia 2025 r., są organizowane w Lublinie.

