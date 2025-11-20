Żona Przemysława Babiarza ciężko chorowała. Wcześniej opiekowała się mężem, gdy miał problemy ze zdrowiem

Przemysław Babiarz został wdowcem. 19 listopada do mediów trafiła informacja o śmierci żony prezentera. Małżonkowie spędzili razem blisko 30 lat! Okazuje się, że ukochana Babiarz od dawna ciężko chorowała. Najpierw to ona opiekowała się mężem, gdy ten musiał poddać się operacji, później role się odwróciły. Niestety partnerka dziennikarza odeszła.

Rodzinny dramat Przemysława Babiarza. Stracił drugą żonę - ciężko chorowała

Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, przeżywa właśnie ogromną tragedię. W środę 19 listopada 2025 roku do mediów trafiły informacje o śmierci jego ukochanej żony Marzeny. Choć dziennikarz wcześniej nie mówił o tym zbyt wiele, wiadomo, że kobieta odeszła po długiej chorobie. Była jego drugą małżonką.

Przemysław Babiarz nie miał łatwego startu w sprawach sercowych. Jego pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem.

To nie był mój wybór - mówił Babiarz w rozmowie z "Rewią". 

Co więcej, Babiarz, dla którego wiara jest bardzo ważna, zdecydował się na "rozwód kościelny", by móc ponownie zawrzeć związek sakramentalny. W 1998 r. nadszedł prawdziwy przełom - spotkał Marzenę. Poznali się na… targach spożywczych, gdzie Babiarz był konferansjerem, a Marzena prowadziła swoje stoisko. W 1998 roku wzięli ślub, a z czasem powitali na świecie córkę Luisę. Równocześnie opiekowali się Szymonem, synem dziennikarza z poprzedniego związku. 

Babiarz był oddany swojej partnerce i rodzinie

Babiarz wielokrotnie podkreślał, że to Marzena była jego największą miłością. "Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej" - wyznał w jednym z wywiadów. Małżonkowie wspierali się w zdrowiu i chorobie. W 2024 r. Babiarz musiał poddać się operacji kręgosłupa, doszło do komplikacji. Dziennikarz miał wówczas u swego boku żonę. Nie sądzili, że wkrótce role się odwrócą.

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu - mówił Babiarz podczas "VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry" we wrześniu 2024 r. 

W sierpniu tego roku dziennikarza widziano pod Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie.

To zupełnie prywatna sprawa. Nie chcę tego puszczać w obieg. Przepraszam i pozdrawiam - pisał Super Expressowi.

Żona Babiarza chorowała. Po jej śmierci popłynęły kondolencje

Informacje o chorobie Marzeny Babiarz pojawiały się już od dłuższego czasu. Dziennikarz, zwykle bardzo zdystansowany, jeśli chodzi o życie prywatne, w końcu ujawnił, że jego żona zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W tym roku bywał przy niej w szpitalu. Nie chciał, by to obiegło media, ale trudno było ukryć ból. 

Gdy ukochana Babiarza odeszła, popłynęły kondolencje. Władze Przemyśla, skąd pochodzi Przemysław, wystosowały oficjalny komunikat, w którym wyraziły wsparcie. Na wpis w sieci zdecydowała się też redakcja TVP Sport.

Redakcja TVP Sport z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci ukochanej Małżonki Przemysława Babiarza. Składamy Ci Przemku najszczersze kondolencje i łączymy się z Tobą w bólu i żalu z powodu odejścia Marzeny. Przyjmij proszę wyrazy otuchy i siły na nadchodzące dni. Z wyrazami przyjaźni i współczucia Redakcja TVP Sport.

