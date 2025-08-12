Przemysław Babiarz odwiedza chorą żonę w szpitalu w Warszawie. "To zupełnie prywatna sprawa. Nie chcę tego puszczać w obieg"

Przemysław Babiarz to jeden z najpopularniejszych komentatorów w Polsce. Kibice kojarzą jego głos głównie z transmisji zawodów lekkoatletycznych i pływackich. Znany dziennikarz nie epatuje swoim życiem prywatnym w mediach, ale jakiś czas temu zdradził, że jego żona Marzena zmaga się z problemami zdrowotnymi. Pracownik TVP Sport regularnie odwiedza ukochaną w szpitalu.

Przemysław i Marzena Babiarz są małżeństwem od 1998 roku, a poznali się na... targach spożywczych. Przyszła żona dziennikarza prowadziła na nich własne stoisko handlowe, z kolei komentator pełnił wtedy rolę konferansjera. Para unika medialnego rozgłosu, ale nie brakuje ich wspólnych zdjęć z różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Żona Przemysława Babiarza jest chora. "Wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi"

W październiku zeszłego roku Babiarz wziął udział w "VIII Męskim Oblężeniu Jasnej Góry" i to właśnie w klasztorze w Częstochowie zdradził, że ukochana boryka się z problemami zdrowotnymi.

- Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu - powiedział Babiarz.

Dziennikarz nie zdradził nic więcej, ale choć od tych słów minął już prawie rok, to choroba wciąż daje znać o sobie. Babiarz nie odstępuje jednak żony na krok. Dowód? Zdjęcia, jakie zrobiono mu pod Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie. Można z nich wywnioskować, że komentator nie pojawił się tam pierwszy raz, gdyż pacjenci szpitali zatrzymywali go wielokrotnie i ucinali sobie z nim pogawędki. "To zupełnie prywatna sprawa. Nie chcę tego puszczać w obieg. Przepraszam i pozdrawiam" - odpisał nam Babiarz w sprawie zdjęć.

Przemysław Babiarz jest po rozwodzie kościelnym! Z (nie)byłą żoną ma syna

Przemysław Babiarz odwiedza chorą żonę w szpitalu w Warszawie

Przemysław i Marzena Babiarz są rodzicami Luisy, z kolei dziennikarz z pierwszego małżeństwa ma też syna Szymona. - Ktoś może mi zarzucić, że mam drugą żonę i żyję z nią w związku niesakramentalnym. Odpowiadam na to, że popełniłem w życiu pewien błąd. Nie nazywam go moim prawem ani wolnością, a właśnie błędem. Jego konsekwencję zresztą wciąż ponoszę - nie mogę przyjmować sakramentów. Z drugiej strony absolutnie nie nawołuję do tego, by Kościół akceptował rozwody, nie narzekam też, że Kościół podchodzi zbyt rygorystycznie do procedury stwierdzania nieważności małżeństw. Stoję na stanowisku nierozerwalności małżeństwa - przyznał swego czasu w rozmowie z serwisem "Opoka".

