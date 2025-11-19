Przemysław Babiarz w żałobie! Odeszła najbliższa mu osoba

Informacja o śmierci w rodzinie Przemysława Babiarza przedostała się do mediów za pośrednictwem kondolencji zamieszczonych na oficjalnej stronie rodzinnego miasta znanego dziennikarza, czyli Przemyśla.

Płyną kondolencje dla Przemysława Babiarza

Kondolencje złożyły najwyższe władze Przemyśla w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej miasta. Podpisali się pod nimi prezydent Wojciech Bakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski.

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach. Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony

W ten sposób do mediów dotarła wiadomość, że nie żyje żona Przemysława Babiarza. O jej złym stanie zdrowia informowano już od roku, ale dziennikarz z reguły nie chciał komentować tej sytuacji.

Babiarz nie chciał mówić o chorobie żony

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu

- powiedział Babiarz ponad rok temu, ale zdradził na co choruje jego żona.

Marzena Babiarz była wielką miłością Przemysława Babiarza. Jako druga żona towarzyszyła mu przez ponad 30 lat. Poznali się na targach spożywczych, na których prezenter był konferansjerem.

Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło. Ślub wzięliśmy po roku znajomości

- opowiadał wówczas Przemysław Babiarz.

To była kochająca się rodzina

Dziennikarz wspólnie z ukochaną żoną Marzeną stworzyli kochającą rodzinę. Para doczekała się córeczki Luizy. Dbali także o syna prezentera z pierwszego małżeństwa, Szymona.

Słynny komentator sportowy wielokrotnie podkreślał, że sukcesem udanego małżeństwa są cierpliwość, lojalność, wierność, rozwaga, a także uczciwość.

Przyłączamy się do głębokich kondolencji dla Przemysława Babiarza.