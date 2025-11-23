Przemysław Babiarz wraca do pracy po śmierci żony. Wiemy, jakie zawody skomentuje

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-11-23 11:20

Przemysław Babiarz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sportowych w Polsce. Doświadczony dziennikarz w ostatnim czasie przeżył jednak wielką, osobistą tragedię – po walce z chorobą zmarła jego żona, Marzena. Okazuje się, że Przemysław Babiarz postanowił poradzić sobie z tym, poświęcając się pracy – wiemy, jakie zawody skomentuje już w najbliższym czasie.

Przemysław Babiarz, Przemysław Babiarz

i

Autor: AKPA

Babiarz wraca do pracy po osobistej tragedii

Przemysław Babiarz przez dziesięciolecia pracował na status legendy polskiego dziennikarstwa sportowego. Pracował przy największych wydarzeniach sportowych w różnych rolach – jako dziennikarz, prowadzący studio czy komentator brał udział w igrzyskach olimpijskich (letnich i zimowych), mistrzostwach świata w lekkoatletyce czy piłkarskich mistrzostwach świata oraz Europy. W ostatnim czasie o Babiarzu zrobiło się bardzo głośno, choć na pewno nie w taki sposób, jakby chciał – z powodu pewnych słów wypowiedzianych w trakcie ceremonii igrzysk olimpijskich Paryż 2024 został on na chwilę odsunięty od komentowania. Nieporozumienie udało się jednak wyjaśnić, a Babiarz wrócił do pracy.

Przemysław Babiarz pogrążony w żałobie. TVP Sport reaguje na śmierć jego żony

Przemysław Babiarz, śmierć zabrała miłość jego życia
20 zdjęć

Niestety, niedawno na 62-letniego komentatora spadł niezwykle bolesny cios. W środę, 19 listopada, odeszła jego ukochana żona, Marzena. Ukochana Przemysława Babiarza chorowała już od dłuższego czasu, o czym sam komentator wspomniał w jednej z wypowiedzi. – Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – mówił w październiku 2024 roku Babiarz na "VIII Męskim Oblężeniu Jasnej Góry". Komentator regularnie odwiedzał żonę w szpitalu i wspierał ją w walce z chorobą do samego końca.

Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Mówił o niej w niezwykłych słowach! "Przywoływała mnie do porządku"

Olaf Lubaszenko o Lewandowskim: "Za naszego życia taki już może się nie pojawić" [WYWIAD]

Już teraz wiadomo, że Przemysław Babiarz będzie próbował poradzić sobie z tą tragedią, poświęcając się m.in. pracy. Okazuje się, że już w najbliższych dniach komentator wróci do pracy w TVP Sport i będzie obecny na mistrzostwach Europy w pływaniu, które odbędą się w Polsce, a dokładniej w Lublinie, w dniach 2-7 grudnia.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁAW BABIARZ