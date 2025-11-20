Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Mówił o niej w niezwykłych słowach! "Przywoływała mnie do porządku"

Przemysław Babiarz pogrążył się w głębokiej żałobie. Zmarła jego żona Marzena, która mierzyła się z chorobą

Kondolencje komentatorowi złożył prezydent Przemyśla, Wojciech Bakun

Komentator zawsze wypowiadał się o ukochanej w samych pięknych słowach. - Przywoływała mnie do porządku – mówił wprost „Opoce”

Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Mówił o niej wyjątkowo

Wieczorem 19 listopada 2025 roku media obiegła smutna informacja o tragedii w rodzinie Przemysława Babiarza. Słynny dziennikarz sportowy pogrążony jest w głębokiej żałobie po śmierci najbliższej mu osoby. Jak podają źródła, Babiarz trwał przy niej do ostatnich chwil. Kondolencje opublikowały władze Przemyśla, rodzinnego miasta komentatora.

Wieść o śmierci żony Przemysława Babiarza pojawiła się w kondolencjach zamieszczonych na oficjalnej stronie miasta. Pod komunikatem podpisali się prezydent Przemyśla Wojciech Bakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski.

Życie prywatne Przemysława Babiarza. Odeszła jego ukochana żona

To właśnie ten komunikat potwierdził te smutne informacje. Od ponad roku pojawiały się informacje o poważnych problemach zdrowotnych żony dziennikarza, jednak Babiarz konsekwentnie nie komentował spraw związanych z życiem prywatnym.

O swojej żonie zawsze wypowiadał się w pięknych słowach. - Uważam jednak, że jest wielki sens w wierności drugiej osobie i Bogu, bo bez tego świat rozpada się na kawałki. Dlatego trzeba tę wierność pielęgnować. Dotyczy to rodziny, małżeństwa i dzieci. (…) A żona? Ona wielokrotnie przywoływała mnie do porządku, bo mam tendencje do realizacji własnego ego. Zresztą dajemy sobie coś nawzajem, bo nie żyjemy obok siebie, a z sobą – mówił w rozmowie z Opoka.org.pl.

Przemysław Babiarz otrzymał ostatnio wyjątkowe odznaczenie od prezydenta

W ostatnim czasie Przemysław Babiarz z żoną mogli świętować wyjątkową uroczystość komentatora. Prezydent Karol Nawrocki wręczył w Narodowe Święto Niepodległości państwowe odznaczenia zasłużonym przedstawicielom świata nauki, kultury i mediów. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali dziennikarz Przemysław Babiarz oraz fizyk prof. Konrad Banaszek.

Nawrocki podkreślił zasługi Babiarza, odznaczonego „za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną”. – Nie wyobrażamy sobie chyba igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata bez tego głosu, bez tego człowieka – powiedział prezydent.