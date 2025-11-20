Życie prywatne Przemysława Babiarza. Niedawno odeszła jego ukochana żona

Przemysław Babiarz, czyli gospodarz popularnych programów telewizyjnych od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Jego spokojne usposobienie i charakterystyczny styl prowadzenia telewizyjnych programów sprawiły, że widzowie od razu go pokochali. Jego życie zawodowe nie kryje już przed widzami wielu tajemnic, ale o sferze prywatnej wciąż wiadomo niewiele.

Życie prywatne Przemysława Babiarza

Zanim Przemysław Babiarz trafił do telewizji, próbował swoich sił na scenie. W Gdańsku związany był z Teatrem Wybrzeże, gdzie stawiał pierwsze kroki jako aktor. Dopiero później jego kariera obrała kierunek medialny, a po przeprowadzce do Warszawy zaczął budować swoją pozycję jako prezenter.

W życiu osobistym również nie brakowało zmian. Babiarz ma za sobą rozwód, a z pierwszego małżeństwa pochodzi jego dorosły syn. Do niedawno tworzył stabilny i szczęśliwy związek z Marzeną, z którą doczekał się córki. Jego druga żona nie była jednak związana z branżą telewizyjną - zawodowo zajmowała się tłumaczeniem z języka hiszpańskiego. Prezenter w wywiadach, choć rzadko odsłaniał kulisy życia prywatnego, nie krył ogromnej miłości wobec swojej partnerki.

W mediach mówił, że Marzena była dla niego kimś wyjątkowym i że nie wyobraża sobie życia u boku kogokolwiek innego. W jednym z wywiadów przyznał nawet, że wierzy, iż ich więź jest na tyle silna, że nic nie zdoła jej zachwiać -nawet czas. Dla Babiarza najważniejsze w relacji były wspólne wartości, które według niego cementują związek bardziej niż podobieństwa w charakterach czy hobby.

To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę zresztą, że i po tamtej stronie będzie nam dane być nadal razem - powiedział w rozmowie z "Ludzie i Wiara".

Ich znajomość rozpoczęła się w dość nietypowych okolicznościach. Spotkali się podczas targów spożywczych, gdzie Babiarz prowadził wydarzenie. To wtedy zwrócił uwagę na przyszłą żonę, a krótkie spotkanie z czasem przerodziło się w trwałą relację. Choć oboje cenili prywatność, zdarzało im się pojawić wspólnie na imprezach branżowych.

Prezenter ma również świetny kontakt ze swoimi dziećmi. Syn z pierwszego małżeństwa i córka ze związku z Marzeną są dla niego ogromnym powodem do dumy.

