Życie prywatne Przemysława Babiarza. Niedawno odeszła jego ukochana żona

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-20 7:44

Przemysław Babiarz to jeden z najbardziej znanych prezenterów w Polsce. Chociaż o jego karierze wiadomo wiele, to życie prywatne owiane jest tajemnicą. Niedawno w mediach pojawiła się smutna informacja, ukochana żona gwiazdora odeszła.

Przemysław Babiarz, czyli gospodarz popularnych programów telewizyjnych od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Jego spokojne usposobienie i charakterystyczny styl prowadzenia telewizyjnych programów sprawiły, że widzowie od razu go pokochali. Jego życie zawodowe nie kryje już przed widzami wielu tajemnic, ale o sferze prywatnej wciąż wiadomo niewiele.

Zobacz też: Przemysław Babiarz w żałobie! Odeszła najbliższa mu osoba

Życie prywatne Przemysława Babiarza

Zanim Przemysław Babiarz trafił do telewizji, próbował swoich sił na scenie. W Gdańsku związany był z Teatrem Wybrzeże, gdzie stawiał pierwsze kroki jako aktor. Dopiero później jego kariera obrała kierunek medialny, a po przeprowadzce do Warszawy zaczął budować swoją pozycję jako prezenter.

W życiu osobistym również nie brakowało zmian. Babiarz ma za sobą rozwód, a z pierwszego małżeństwa pochodzi jego dorosły syn. Do niedawno tworzył stabilny i szczęśliwy związek z Marzeną, z którą doczekał się córki. Jego druga żona nie była jednak związana z branżą telewizyjną - zawodowo zajmowała się tłumaczeniem z języka hiszpańskiego. Prezenter w wywiadach, choć rzadko odsłaniał kulisy życia prywatnego, nie krył ogromnej miłości wobec swojej partnerki.

W mediach mówił, że Marzena była dla niego kimś wyjątkowym i że nie wyobraża sobie życia u boku kogokolwiek innego. W jednym z wywiadów przyznał nawet, że wierzy, iż ich więź jest na tyle silna, że nic nie zdoła jej zachwiać -nawet czas. Dla Babiarza najważniejsze w relacji były wspólne wartości, które według niego cementują związek bardziej niż podobieństwa w charakterach czy hobby.

To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę zresztą, że i po tamtej stronie będzie nam dane być nadal razem - powiedział w rozmowie z "Ludzie i Wiara".

Ich znajomość rozpoczęła się w dość nietypowych okolicznościach. Spotkali się podczas targów spożywczych, gdzie Babiarz prowadził wydarzenie. To wtedy zwrócił uwagę na przyszłą żonę, a krótkie spotkanie z czasem przerodziło się w trwałą relację. Choć oboje cenili prywatność, zdarzało im się pojawić wspólnie na imprezach branżowych.

Prezenter ma również świetny kontakt ze swoimi dziećmi. Syn z pierwszego małżeństwa i córka ze związku z Marzeną są dla niego ogromnym powodem do dumy.

Zobacz też: Przygnębiająca wiadomość z domu Przemysława Babiarza! Gwiazdor TVP prawdę o żonie ujawnił w klasztorze

Zobacz naszą galerią: Życie prywatne Przemysława Babiarza. Niedawno odeszła jego ukochana żona

Z ostatniej chwili! Przemysław Babiarz w żałobie! Odeszła najbliższa mu osoba
27 zdjęć
Sonda
Czy lubisz Przemysława Babiarza?
Przemysław Babiarz nie spodziewał się takiego ciosu od żony. "Świat rozpada się na kawałki"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁAW BABIARZ