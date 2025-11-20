Przemysław Babiarz pogrążony w żałobie. TVP Sport reaguje na śmierć jego żony

Wiadomość o śmierci żony Przemysława Babiarza pojawiła się wieczorem 19 listopada 2025 roku na oficjalnej stronie jego rodzinnego miasta - Przemyśla. Miejskie władze złożyły mu oficjalne kondolencje, a tragiczne informacje zostały potwierdzone. O chorobie jego żony było wiadomo od października zeszłego roku. - Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu - mówił wtedy Babiarz na "VIII Męskim Oblężeniu Jasnej Góry". Niestety, nieco ponad rok później stało się najgorsze.

Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Mówił o niej w niezwykłych słowach! "Przywoływała mnie do porządku"

Żona Przemysława Babiarza nie żyje. TVP Sport reaguje

Znany komentator TVP był przy ukochanej do ostatnich chwil. Gdy w sierpniu został sfotografowany podczas wizyt w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie, nie szukał rozgłosu. "To zupełnie prywatna sprawa. Nie chcę tego puszczać w obieg. Przepraszam i pozdrawiam" - odpisał nam w sprawie tamtych zdjęć.

Przemysław i Marzena Babiarz byli małżeństwem od 1998 roku, a razem spędzili ponad 30 lat. Wspólnie wychowywali córkę, a także syna dziennikarza z pierwszego, nieudanego małżeństwa. Na wiadomość o śmierci żony 62-latka zareagowała już jego redakcja TVP Sport.

"Redakcja TVP Sport z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci ukochanej Małżonki Przemysława Babiarza. Składamy Ci Przemku najszczersze kondolencje i łączymy się z Tobą w bólu i żalu z powodu odejścia Marzeny. Przyjmij proszę wyrazy otuchy i siły na nadchodzące dni. Z wyrazami przyjaźni i współczucia, Redakcja TVP Sport" - opublikowano oficjalne kondolencje w mediach społecznościowych TVP Sport.

Składamy Ci Przemku najszczersze kondolencje i łączymy się z Tobą w bólu. pic.twitter.com/ngTEEvOy7n— TVP SPORT (@sport_tvppl) November 20, 2025