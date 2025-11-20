Anna Popek żegna ukochaną żonę Przemysława Babiarza. Wspomniała ich spotkanie

Przemysław Babiarz pożegnał ukochaną żonę. Przykra wiadomość obiegła media w środę, 19 listopada. Marzena Babiarz zmagała się z poważną chorobą, a jej mąż trwał przy niej do samego końca. Z całej Polski płyną kondolencje. Słowa wsparcia wyraziła również Anna Popek, która przez wiele lat współpracowała z dziennikarzem.

Przemysław Babiarz pogrążony w żałobie. Pożegnał ukochaną żonę

W środę wieczorem, 19 listopada media obiegła wiadomość o śmierci Marzeny Babiarz, drugiej żony Przemysława Babiarza. Przykra wiadomość pojawiła się na oficjalnej stronie rodzinnego miasta dziennikarz - Przemyśla. Ukochana Babiarza odeszła do długiej chorobie. Kondolencje złożyły najwyższe władze Przemyśla. Podpisali się pod nimi prezydent Wojciech Bakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski. 

Przemysław Babiarz rzadko poruszał tematy prywatne. O tym, że jego ukochana żona zmaga się z problemami ze zdrowiem, powiedział przed rokiem na "VIII Męskim Oblężeniu Jasnej Góry". Małżonkowie wspierali się w zdrowiu i chorobie. W 2024 r. Babiarz musiał poddać się operacji kręgosłupa, doszło do komplikacji. Dziennikarz miał wówczas u swego boku żonę. Nie sądzili, że wkrótce role się odwrócą.

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu - wyznał wtedy dziennikarz.

Kilka miesięcy temu został sfotografowany podczas wizyty w warszawskim Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego. "To zupełnie prywatna sprawa. Nie chcę tego puszczać w obieg" - przekazał w krótkiej wiadomości "Super Expressowi".

Anna Popek wspomina ukochaną żonę Przemysława Babiarza

Kondolencje płyną z całej Polski. Słowa wsparcia przekazali również współpracownicy dziennikarza z TVP Sport oraz Anna Popek. Komentator oraz obecna gwiazda TV Republika znają się od wielu lat. Popek w rozmowie z portalem "Złota scena" wyznała, że miała okazję osobiście przekazać kondolencje. Wspominała również, że przed laty poznała Marzenę Babiarz podczas nagrań do jednego z programów.

Bardzo mi przykro i przekazałam wyrazy współczucia Przemkowi i jego rodzinie. Spotkałyśmy się kiedyś przy okazji produkcji telewizyjnej tych, w których oboje z Przemkiem braliśmy udział. Wiem, jak wrażliwym i dobrym człowiekiem jest Przemek. Bardzo mi przykro, że jego żona zmarła - powiedziała Anna Popek.

