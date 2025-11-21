Przemysław Babiarz: Żona była dla niego ogromnym oparciem

Przemysław Babiarz (62 l.) dwukrotnie ślubował miłość i wierność małżeńską. Niewiele wiadomo o pierwszej wybrance dziennikarza. W 1987 roku para powitała na świecie syna Szymona, ale nie scementowało to ich związku. Po latach Babiarz wyznał, że rozstanie nie było jego decyzją. Udało mu się uzyskać unieważnienie ślubu kościelnego.

W latach 90. Przemysław Babiarz poznał swoją drugą żonę. Przyszli małżonkowie poznali się podczas poznali się na targach spożywczych, gdzie Babiarz był konferansjerem, a Marzena prowadziła swoje stoisko. Piękna tłumaczka języka hiszpańskiego zrobiła na nim ogromne wrażenie, a ona odwzajemniła uczucie. Zakochani pobrali się i z czasem doczekali córki Luisy. Wspólnie wychowywali też syna dziennikarza z pierwszego małżeństwa.

Przemysław Babiarz nigdy nie ukrywał, że w ich życiu ważną rolę odgrywa wiara. Zgodnie z przysięgą pomagali sobie w zdrowiu i w chorobie. Gdy kilka lat temu komentator sportowy zmagał się z problemami z kręgosłupem, mógł liczyć na wsparcie żony. Nie sądzili, że wkrótce role się odwrócą.

Marzena Babiarz nie żyje. Znane są szczegóły pogrzebu

Marzena Babiarz unikała fleszy. Kobieta skupia się głównie na życiu rodzinnym i wspieraniu męża w karierze. Sam dziennikarz również rzadko opowiadał o ukochanej. Jednak podczas ubiegłorocznego spotkania na Jasnej Górze zdobył się na wyjątkowo szczere wyznanie. Przemysław Babiarz opowiedział o trudach, z jakimi zmagała się jego rodzina, o chorobie żony i o sile, jaką znajduje w wierze. Kilka miesięcy temu został sfotografowany podczas wizyty w warszawskim Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego.

16 listopada media obiegła wiadomość o śmierci Marzeny Babiarz. Informację jako pierwszy przekazał portal oficjalny portal Przemyśla, rodzinnego miasta dziennikarza, które nadal wiele dla niego znaczy. Kilka dni później podano pierwsze szczegóły pogrzebu. Chociaż Przemysław Babiarz od lat jest związany z Warszawą, to jego ukochana żona zostanie pochowana z dala od stolicy.

Jak przekazał "Fakt", Marzena Babiarz spocznie na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Uroczystość odbędzie się w sobotę, 22 listopada. O godzinie 12:30 w kościele pw. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara na Monte Cassino rozpocznie się modlitwa różańcowa, a o 13:00 msza święta. Następnie kondukt żałobny odprowadzi zmarłą na miejsce jej wiecznego spoczynku.

