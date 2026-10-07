Magda z "Rolnik szuka żony" zachorowała na nowotwór. Chciała być z Marcinem

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-07 11:41

Magda z "Rolnik szuka żony" przekazała smutne wieści. Uczestniczka 11. edycji programu TVP zachorowała na nowotwór. Jeszcze niedawno widzowie śledzili jej historię miłosną i nadzieję na związek z Marcinem. Teraz Magda opowiedziała o diagnozie, którą usłyszała od lekarzy, i zaapelowała do fanów o regularne badania.

Magdalena Bronis dała się polubić widzom TVP w 11. edycji show "Rolnik szuka żony". Pochodząca z Krakowa uczestniczka lata temu wyjechała do Chicago, a jej życie za Oceanem miało związek z płomienną miłością. Jednak relacja zakończyła się rozwodem. Później Magdalena postanowiła zawalczyć o szczęście i zgłosiła się do hitowego programu TVP, licząc, że właśnie tam znajdzie miłość. Przez chwilę była nawet na to nadzieja, bo była blisko z Marcinem Kobierackim. Jednak, jak wiemy rolnik ostatecznie wybrał Anię, a teraz Magda podzieliła się z fanami jeszcze bardziej smutną wiadomością. Ujawniła, że lekarze wykryli u niej zmianę nowotworową!

Magda z "Rolnik szuka żony" szukała miłości

Magdalena walczyła miłość w 11. sezonie "Rolnik szuka żony" w 2024 r. Jak przedstawiano ją w programie, w kandydacie na męża liczyły się dla niej jego spokój, wrażliwość, zdecydowanie oraz bliska relacja z rodziną.

Miłość pognała ją za Ocean, miłość może przywołać ją z powrotem. W Marcinie urzekł ją jego spokój, to że wygląda na osobę wrażliwa, ale jednocześnie wiedzącą czego chce w życiu i będącą blisko ze swoją rodziną, a to jest dokładnie ten typ mężczyzny z którym chciałaby związać swoje życie i założyć rodzinę. Uwielbia podróże, chodzenie po górach i jabłka, a jej specjalnością jest „apple pie”, czyli amerykański odpowiednik naszej szarlotki

- przedstawiano Magdę w programie TVP.

Marcin wybrał Anię

Ostatecznie znajomość Magdaleny i Marcina nie przerodziła się w związek, a on wybrał Anię  Cieślińską. Od prawie 2. miesięcy są szczęśliwymi rodzicami córeczki Martynki. Magda nie znalazła w programie partnera, a po zakończeniu emisji 11. edycji "Rolnik szuka żony" wróciła do swojego życia w USA. Nie oznaczało to jednak całkowitego zniknięcia z przestrzeni publicznej.

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Magdalena zdobyła sympatię fanów show TVP, którzy po zakończeniu programu nadal śledzili jej losy. W mediach społecznościowych pokazywała fragmenty swojej codzienności w USA. Życie Magdy za Oceanem przypominało spełnienie "amerykańskiego snu". Była bohaterka "Rolnik szuka żony" zwracała też uwagę swoim charakterystycznym stylem i zainteresowaniem modą.

U Magdy lekarze znaleźli zmianę nowotworową

Tym razem jednak post, którym zwróciła się do fanów na Instagramie, dotyczył zupełnie innego tematu. Magdalena opowiedziała o poważnych problemach zdrowotnych i diagnozie "w ostatnim momencie". Lekarze wykryli u niej zmianę nowotworową.

Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" nie ujawniła, jakiego rodzaju jest to zmiana. Jak wynika z jej relacji, mimo zdrowego trybu życia i prawidłowych rutynowych wyników krwi konieczna okazała się dalsza diagnostyka.

"Moje rutynowe wyniki krwi były bez zarzutu"

Dzisiejszy post piszę z Instytutu Onkologii w Krakowie […] Nigdy nie paliłam, prowadzę higieniczny tryb życia, a moje rutynowe wyniki krwi były bez zarzutu. Mimo to, lekarze wykryli u mnie zmianę nowotworową

- przekazała.

Magdalena w swoim poście zwróciła uwagi na profilaktykę. Była bohaterka "Rolnik szuka żony" zaapelowała do obserwatorów, by nie odkładali badań i nie lekceważyli diagnostyki. W jej przypadku szybkie wykrycie problemu miało kluczowe znaczenie. Magdalena przekazała, co usłyszała od lekarza i jak mogłaby wyglądać jej sytuacja, gdyby zdecydowała się czekać.

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"Gdybym poczekała jeszcze pół roku, moja sytuacja byłaby już bardzo ciężka"

Szybka diagnostyka i częste badania pozwoliły zlikwidować zagrożenie w zarodku. Od lekarza usłyszałam wprost: gdybym poczekała jeszcze pół roku, moja sytuacja byłaby już bardzo ciężka

- dodała.

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ROLKI

ROLNIK SZUKA ŻONY
TVP