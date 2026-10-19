Niepublikowane kadry ze ślubu Filipa Chajzera. Druga sukienka Bianki? WOW! A co z tortem?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-19 22:59

19 września Filip Chajzer przysiągł miłość i wierność młodszej o 21 lat Biance, a ich ślub szybko stał się jednym z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Od tego wyjątkowego dnia minął miesiąc, a w sieci pojawiły się niepublikowane wcześniej kadry.

Chajzer już miesiąc po ślubie!

19 września 2026 roku Filip Chajzer i jego ukochana Bianka stanęli na ślubnym kobiercu w jednym z krakowskich kościołów. Prezenter, który od pewnego czasu układa sobie życie w stolicy Małopolski, poślubił 20-letnią narzeczoną w otoczeniu najbliższej rodziny i znajomych. Para nie zamierzała długo czekać! Zakochani poznali się w lutym, w maju byli już zaręczeni, a we wrześniu przypieczętowali swój związek przysięgą małżeńską.

Bianka wyglądała jak marzenie - postawiła na elegancką, białą suknię z odkrytymi ramionami i rozcięciem, która podkreślała jej sylwetkę. Całość uzupełniły białe szpilki, delikatny welon i gładko upięte włosy. Filip wybrał natomiast garnitur w prążki, który sprawdził się później i podczas podcastu, i w pracy konferansjera. Po ceremonii para przeniosła się wraz z gośćmi do restauracji w samym sercu Krakowa.

Zobacz także: Filip Chajzer szczerze o żonie. Tak uzasadnił błyskawiczne zaręczyny

Wesele odbywało się w lokalu zamkniętym na ten dzień dla pozostałych gości. Nowożeńcy mogli więc świętować w gronie zaproszonych osób. Bianka nie poprzestała na jednej kreacji - podczas przyjęcia pokazała się także w krótkiej sukience, która eksponowała jej nogi i plecy. Teraz tę uroczą i zarazem zmysłową mini można podziwiać na niepublikowanych wcześniej kadrach. Do sieci trafiło bowiem nagranie podsumowujące wesele młodej pary - a wszystko z okazji miesięcznicy. Zbiór migawek z przyjęcia pokazali na Instagramie znajomi zakochanych. Na uwagę zasługują i kreacja panny młodej, i nietypowy tort weselny. 

Zobacz także: Filip Chajzer zalał mieszkanie, ale ta kobieta go uratowała. Dzwoni do niej kilka razy dziennie. To nie Bianka

Filip i Bianka nie próżnują

Po ślubie Filip i Bianka nie zniknęli z życia publicznego. Wspólnie angażują się w projekty zawodowe, między innymi prowadzenie wydarzeń. Miesiąc po ceremonii prezenter opublikował zdjęcie z żoną, żartując, że jego ślubny garnitur sprawdził się również podczas pracy.

Zobacz także: Chajzerowie nie dają o sobie zapomnieć. Bianka i Filip nagrali kolejny odcinek podcastu. Co zdradzili? "Jak ty z nim wytrzymujesz?"

Zobacz więcej zdjęć. Filip i Bianka Chajzer miesiąc po ślubie. "Państwo Chajzer w pracy". Zerknijcie na jej dekolt!

Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?
Filip i Bianka Chajzer miesiąc po ślubie
Galeria zdjęć 50
Filip Chajzer i żona Bianka w strojach ślubnych. Obok miniatury z wesela. O szczegółach ślubu przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 39
Czyj to ślub? Tylko dla spostrzegawczych
Pytanie 1 z 10
Czyj to ślub?
Zdjęcie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FILIP CHAJZER
ŚLUBY GWIAZD
ŚLUB
Bianka Chajzer
PAPARAZZI

ROLKI