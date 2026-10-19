Niepublikowane kadry ze ślubu Filipa Chajzera. Druga sukienka Bianki? WOW! A co z tortem?

Chajzer już miesiąc po ślubie!

19 września 2026 roku Filip Chajzer i jego ukochana Bianka stanęli na ślubnym kobiercu w jednym z krakowskich kościołów. Prezenter, który od pewnego czasu układa sobie życie w stolicy Małopolski, poślubił 20-letnią narzeczoną w otoczeniu najbliższej rodziny i znajomych. Para nie zamierzała długo czekać! Zakochani poznali się w lutym, w maju byli już zaręczeni, a we wrześniu przypieczętowali swój związek przysięgą małżeńską.

Bianka wyglądała jak marzenie - postawiła na elegancką, białą suknię z odkrytymi ramionami i rozcięciem, która podkreślała jej sylwetkę. Całość uzupełniły białe szpilki, delikatny welon i gładko upięte włosy. Filip wybrał natomiast garnitur w prążki, który sprawdził się później i podczas podcastu, i w pracy konferansjera. Po ceremonii para przeniosła się wraz z gośćmi do restauracji w samym sercu Krakowa.

Zobacz także: Filip Chajzer szczerze o żonie. Tak uzasadnił błyskawiczne zaręczyny

Wesele odbywało się w lokalu zamkniętym na ten dzień dla pozostałych gości. Nowożeńcy mogli więc świętować w gronie zaproszonych osób. Bianka nie poprzestała na jednej kreacji - podczas przyjęcia pokazała się także w krótkiej sukience, która eksponowała jej nogi i plecy. Teraz tę uroczą i zarazem zmysłową mini można podziwiać na niepublikowanych wcześniej kadrach. Do sieci trafiło bowiem nagranie podsumowujące wesele młodej pary - a wszystko z okazji miesięcznicy. Zbiór migawek z przyjęcia pokazali na Instagramie znajomi zakochanych. Na uwagę zasługują i kreacja panny młodej, i nietypowy tort weselny.

Zobacz także: Filip Chajzer zalał mieszkanie, ale ta kobieta go uratowała. Dzwoni do niej kilka razy dziennie. To nie Bianka

Filip i Bianka nie próżnują

Po ślubie Filip i Bianka nie zniknęli z życia publicznego. Wspólnie angażują się w projekty zawodowe, między innymi prowadzenie wydarzeń. Miesiąc po ceremonii prezenter opublikował zdjęcie z żoną, żartując, że jego ślubny garnitur sprawdził się również podczas pracy.

Zobacz także: Chajzerowie nie dają o sobie zapomnieć. Bianka i Filip nagrali kolejny odcinek podcastu. Co zdradzili? "Jak ty z nim wytrzymujesz?"

Zobacz więcej zdjęć. Filip i Bianka Chajzer miesiąc po ślubie. "Państwo Chajzer w pracy". Zerknijcie na jej dekolt!

Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?

50

39