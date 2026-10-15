Filip Chajzer zalał mieszkanie, ale ta kobieta go uratowała. Dzwoni do niej kilka razy dziennie. To nie Bianka

Filip Chajzer i jego świeżo upieczona żona opublikowali 3. odcinek swojego wspólnego podcastu w serwisie Yoputube. "Jaki kraj, tacy Kardashianowie" - pod tym tytułem zmieściło się całkiem sporo ciekawostek. Jakie treści przekazali fanom Filip i Bianka Chajzerowie?

Chajzerowie niczym rodzina zza oceanu

Tytułem trzeciego odcinka podcastu Chajzerowie nawiązali do historii najsłynniejszej z celebryckich rodzin w Stanach Zjednoczonych. Kardashianowie za odsłanianie swojej prywatności zarabią niewyobrażalne pieniądze. Filip i Bianka Chajzerowie najwyraźniej chcą iść w ich ślady. Czym nas kusili tym razem, aby wysłuchać rozmowy w całości?

Dość szybko Filip Chajzer pochwalił się, że lubi czasem do kogoś zadzwonić bez powodu, po prostu zapytać, co słychać. Okazuje się jednak, że jest w jego życiu kobieta, do której telefonuje regularnie, po kilka razy dziennie! Kim jest ta szczęściara?

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Ja tak mam, szczególnie jak stoję w korku na głośnomówiącym...

Kto słucha rozmów Filipa Chajzera?

Tu Bianka oburzyła się, że ktoś niepowołany może te rozmowy usłyszeć, ale mąż uspokoił ją,a że jest w takich razach sam w aucie, a "podsłuchuje" jedynie pies.

To takie miłe jest, ja też lubię, jak ktoś po prostu bezinteresownie do mnie zadzwoni zapytać, co u mnie i opowiedzieć co u niego. Z mamą w ogóle robię to codziennie, a nawet po kilka razy dziennie.

Mama ma zawsze rację

Do mamy Filip Chajzer zadzwonił także z prośbą o radę, kiedy w wyniku swoich działań hydraulicznych zalał mieszkanie. Żona Zygmunta uspokoiła go wówczas, że woda to oczyszczenie. A że zdarzenie miało miejsce tuż po kłótni młodych małżonków, to w zasadzie dobrze się stało.

Jakie hity ze swojego życia ujawnili jeszcze w 3. odcinku państwo Chajzerowie? Zobacz pod naszym tekstem.

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Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?