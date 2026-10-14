Krzysztof Gojdź ujawnił, z kim dzieli życie. To wyznanie może zaskoczyć

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-14 20:01

Krzysztof Gojdź znów znalazł się w centrum zainteresowania. Celebryta, który od lat budzi emocje nie tylko swoją obecnością w mediach, ale również życiem prywatnym, ponownie pojawił się w podcaście Żurnalisty. Podczas rozmowy poruszył temat miłości i relacji damsko-męskich. Nie zabrakło osobistych wyznań. Gojdź zdradził, że jest obecnie w związku z kobietą w swoim wieku.

Krzysztof Gojdź ujawnił prawdę o związku. Padły zaskakujące słowa

Krzysztof Gojdź od dawna należy do grona kontrowersyjnych celebrytów. Popularność zdobył nie tylko dzięki swojej działalności zawodowej, ale także medialnym występom, a także rozmowach o prywatnych i bardzo intymnych sprawach. Tym razem postanowił uchylić rąbka tajemnicy na temat swojego życia uczuciowego. W podcaście Żurnalisty opowiedział o związku, w którym obecnie jest.

Nie, nie jestem gejem, a wiesz co, gdybym był gejem i teraz powtórzę słowa osoby, która u ciebie była - Tomka Kammela. Chyba tak powiedział - "gdybym był gejem byłbym dumny". Tak, ja też byłbym dumny, ponieważ mam mnóstwo zajomych przyjaciół gejów i absolutnie cenię ich, ale jest oczywiście mnóstwo koszmarnych. [...] I jeżeli mnie się spytasz, czy miałem przygodny seks z mężczyznami, z kobietami i w różnych konstelacjach, tak miałem. W życiu trzeba wszystkiego spróbować - powiedział Gojdź w podcaście.

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Gojdź ujawnił, z kim dzieli życie. Wyznanie o ukochanej może zaskoczyć

Krzysztof Gojdź pojawił się w podcaście Żurnalisty, gdzie rozmowa zeszła między innymi na kwestie osobiste. Tym razem zdecydował się na wyznanie dotyczące obecnej relacji.

Gojdź ujawnił, że jest w związku z kobietą w swoim wieku. To ciekawa informacja, zwłaszcza w kontekście zainteresowania, jakim cieszy się jego życie osobiste. W świecie show-biznesu związki popularnych mężczyzn z młodszymi partnerkami często stają się tematem medialnych dyskusji. Tymczasem wyznanie Gojdźia pokazuje, że jego obecna relacja opiera się na związku z kobietą z podobnego pokolenia.

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Gojdź od lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej, a jego wypowiedzi niejednokrotnie stają się przedmiotem dyskusji. Nic więc dziwnego, że również temat miłości przyciąga uwagę. 

Jestem w zwiazku z piękną kobietą w moim wieku, ale spokojnie jeszcze potomek będzie, ponieważ... - wyznał Gojdź.

Ale to już jest w ciąży? - zapytał Żurnalista.

Jeszcze nie, dlatego że jest ona w moim wieku. Piękna kobieta, była miss Szwecji, to już teraz powiem to wyraźnie, ale wiesz co, już wcześniej zamroziła jajka, ja zamroziłem sp****. I jest już zarodek, teraz kwestia tylko, kiedy będziemy castingować surogatkę, bo przecież my w Hollywood tylko i wyłącznie rodzimy właśnie poprzez surogatkę, na przykład właśnie ostatnio Lady Gaga. No i dobra, nie ukrywam, właśnie pojutrze mam spotkanie z firmą, która właśnie pośredniczy w surogatkach i dokładnie z tą firmą, którą poleciła mi zarówno Paris Hilton, jak i właśnie między innymi Lady Gaga, więc to jest trochę kosztowne, ale z drugiej strony nie obciąża kobiety, widzisz, jak ładnie dbam o kobiety, prawda? Więc tak, jeżeli zdecydujemy się na dziecko, będzie to sztuczne zapłodnienie i będzie to absolutnie ciąża przez surogatkę - wyznał Żurnaliście Gojdź.

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