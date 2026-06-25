Krzysztof Gojdź pod lupą. Sprawdzili jego wykształcenie i działalność w USA. Zaskakujące ustalenia

Krzysztof Gojdź jest lekarzem i doktorem nauk medycznych

Jak ustalił Pudelek, Krzysztof Gojdź uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza w 2000 roku. Informacja widnieje w Centralnym Rejestrze Lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską. W 2013 roku zdobył stopień doktora nauk medycznych. W polskich mediach posługuje się tytułem doktora nauk medycznych, a w anglojęzycznych materiałach występuje jako "Chris Gojdz, MD, PhD".

Jego kariera od lat związana jest z medycyną estetyczną. Krzysztof Gojdź ukończył także liczne kursy i szkolenia w Polsce oraz za granicą.

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Kursy w USA nie dają automatycznie licencji. Czy Krzysztof Gojdź może leczyć w Stanach Zjednoczonych?

W biografii Krzysztofa Gojdzia na stronie Revive Clinic wymieniono między innymi szkolenie w American Academy of Aesthetic Medicine w Miami. Pudelek podkreślił jednak, że tego typu kursy mają charakter podyplomowy. Nie są studiami medycznymi. Nie zastępują też licencji, która w USA jest konieczna, by samodzielnie wykonywać zawód lekarza.

W Stanach Zjednoczonych uprawnienia wydają władze poszczególnych stanów. Dyplom medyczny zdobyty w Polsce nie oznacza automatycznie możliwości samodzielnego wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w USA.

Pudelek sprawdził publicznie dostępne amerykańskie rejestry lekarskie. Według jego ustaleń nie udało się znaleźć potwierdzenia aktywnej licencji lekarskiej Krzysztofa Gojdzia w Stanach Zjednoczonych.

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Serwis zaznaczył, że chodzi między innymi o bazy stanowe oraz rejestr FSMB DocInfo. W USA procedury takie jak botoks, osocze bogatopłytkowe czy iniekcje są traktowane jako wykonywanie zawodu medycznego. Mogą je przeprowadzać osoby z odpowiednią licencją albo personel pracujący pod nadzorem lekarza posiadającego takie uprawnienia.

Brak wpisu w publicznie dostępnym rejestrze nie przesądza o wszystkich formach współpracy Gojdzia z amerykańskimi klinikami. Może jednak wskazywać, że jego rola w USA miała przede wszystkim charakter konsultacyjny lub ekspercki.

Krzysztof Gojdź był właścicielem klinik w USA?

Pudelek przyjrzał się też klinikom, o których Gojdź mówił w mediach społecznościowych. Kilka miesięcy temu informował, że sprzedał placówki w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago i Nowym Jorku.

Zamykam rozdział, który dla wielu byłby "szczytem" - dla mnie był tylko etapem. Sprzedałem kliniki w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago i New York. Po raz kolejny zapragnąłem zmienić swoje życie

- pisał.

Według ustaleń Pudelka publiczne rejestry potwierdzają jego formalny udział w spółce REVIVE CLINIC CAPITAL LLC w Miami Beach. Serwis nie znalazł jednak jednoznacznych wpisów, które wskazywałyby na jego bezpośredni udział właścicielski w podmiotach działających pod marką Revive w pozostałych miastach. Pudelek podkreślił przy tym, że informacje z rejestrów dotyczą tylko danych, które muszą być ujawniane publicznie. Nie wykluczają innych form współpracy czy udziału w działalności klinik.

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