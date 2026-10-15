Basia Kurdej-Szatan pokazuje duży brzuszek i wyznaje: "Kochałam być w ciąży"

Barbara Kurdej-Szatan: Od blondynki z reklamy do gwiazdy show biznesu
Barbara Kurdej-Szatan to aktorka i prezenterka, która zdobyła popularność dzięki reklamie sieci komórkowej. Z "blondynki z reklamy" stała się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Ukończyła krakowską szkołę teatralną i rozwijała karierę zarówno na scenie, jak i przed kamerą. Przez kilka lat można było ją oglądać w "M jak miłość". Pojawiła się również w "Pierwszej miłości", "W rytmie serca" czy "Zaraz wracam".
41-latka regularnie pojawia się na dużym ekranie, głównie w kinie rozrywkowym. Przez pewien czas była naczelną gwiazdą komedii romantycznych. Regularnie występuje również na deskach teatrów w całej Polsce.
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Barbara Kurdej-Szatan wspomina czas ciąży
Prywatnie Barbara Kurdej-Szatan od lat jest związana z Rafałem Szatanem, aktorem i wokalistą. Poznali się w 2010 roku podczas pracy nad spektaklem "Hair" w gliwickim Teatrze Muzycznym. Rok później byli już po ślubie.
Aktorska para doczekała się dwójki dzieci. W 2014 roku na świecie pojawiła się Hanna, a we wrześniu 2020 Henryk. Barbarze Kurdej-Szatan z sukcesami udaje się połączyć owocną karierę z życiem prywatnym. Aktorka aktywnie działa w mediach społecznościowych - na samym Instagramie obserwuje ją ponad 1,2 miliona osób.
W czwartkowy poranek zamieściła na Facebooku serię zdjęć, na których z dumą prezentuje... ciążowy brzuszek! Nie śpieszcie jednak z gratulacjami. Jest to jedynie wspomnienie drugiej ciąży.
Spokój. Kochałam być w ciąży. Nic mnie nie martwiło, skupienie wyłącznie na tej małej istotce rosnącej w brzuszku.
A Ty jak wspominasz? - napisała gwiazda.
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