Grób Bożeny Dykiel 8 miesięcy po pogrzebie gwiazdy. Jest bardzo skromny! Tylko kopczyk z ziemi i drewniany krzyż

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-28 13:11

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego tego roku, a kilkanaście dni później odbyły się jej pożegnanie oraz pochówek. Pogrzeb wielkiej gwiazdy, mimo że odbywał się zimą, przyciągnął tłumy, a zdjęcia na planie "Na Wspólnej" odwołano, by ekipa mogła uczcić pamięć koleżanki. 8 miesięcy później grób aktorki wygląda bardzo niepozornie. Byliśmy na miejscu niedługo przed Świętem Zmarłych.

Bożena Dykiel odeszła na zawsze. To już 8 miesięcy

Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła nie tylko jej najbliższymi, ale również ludźmi, z którymi przez lata pracowała na planie "Na Wspólnej" i fanami jej talentu. Gwiazda miała 77 lat, wciąż była bardzo aktywna, również zawodowo, a jednak całkiem niespodziewanie odeszła na zawsze. Od dawna zmagała się z problemami zdrowotnymi, głównie kardiologicznymi, jednak konkretna przyczyna jej śmierci nie została podana do wiadomości publicznej.

Pogrzeb artystki, który ściągnął tłumy, rozpoczęło nabożeństwo żałobne odprawione w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Mszę koncelebrował ks. Andrzej Luter, który podczas kazania musiał kilkukrotnie upominać zgromadzonych, by zachowali ciszę. Wszystko ze względu na dzwoniące telefony komórkowe zakłócające pożegnanie.

Pogrzeb Bożeny Dykiel
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Skromny grób Bożeny Dykiel

Uwielbianą aktorkę pochowano na Powązkach Wojskowych w Warszawie niedaleko miejsca, gdzie zaledwie dzień wcześniej spoczął Edward Linde-Lubaszenko. Grób gwiazdy przykryły wieńce, których było tak wiele, że zajęły też przestrzeń obok.

8 miesięcy później, zaraz przed Świętem Zmarłych, wszystko wygląda zupełnie inaczej, a grób Dykiel jest tak skromny, że można przejść obok niego i nie spostrzec, iż pochowano tam gwiazdę ekranów. Wieńce i wiązanki oczywiście już dawno zniknęły. Na miejscu spoczynku aktorki jest tylko mały kopczyk usypany z ziemi, a na nim doniczki z wrzosami i sztuczne kwiaty. Obok ustawiono znicze. Nad grobem dominuje drewniany krzyż z różańcem i pojedynczą, sztuczną gałązką.

Całość jest schludna i uporządkowana, lecz jednocześnie bardzo skromna. Na nagrobek wciąż jest jednak za wcześnie. Ten właściwy stawia się zazwyczaj dopiero przynajmniej po upływie roku od pochówku.

Zobacz więcej zdjęć. Aktorzy z "Na Wspólnej" wzruszająco żegnają Bożenę Dykiel

Na Wspólnej
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Ziemny grób Bożeny Dykiel z kwiatami i krzyżem. Na miniaturowej wstawce portret uśmiechniętej aktorki. Więcej w serwisie SE.
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Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel
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