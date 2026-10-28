Urszula Dudziak przeżyła dramat na planie „Eksperyment: Odsiadka”. Zdradziła wstrząsające kulisy

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-28 13:56

Urszula Dudziak należy do absolutnej czołówki gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka od dawna udowadnia, że chętnie podejmuje nowe wyzwania, co skłoniło ją do występu w programie „Eksperyment: Odsiadka”. W wywiadzie dla portalu VOX FM wyjawiła, że pewne zdarzenie na planie kompletnie ją zaskoczyło. Opowiedziała o tym jeszcze przed emisją nowych odcinków.

Urszula Dudziak puka do ciężkich drewnianych drzwi więzienia. O jej udziale w programie przeczytasz na SE.
Autor: Canal+ screen/ Materiały prasowe

Urszula Dudziak podbiła światową scenę jazzową i życie prywatne artystki

Wśród najważniejszych osobowości polskiego oraz światowego jazzu Urszula Dudziak zajmuje miejsce szczególne. Artystka zdobyła uznanie jako kompozytorka i wokalistka, jednak największą sławę przyniosło jej mistrzowskie opanowanie niezwykłej techniki śpiewu skatem. Kluczowym okresem w jej działalności artystycznej okazały się lata 70., gdy zyskała ogromną popularność wśród słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy powstała jej kompozycja „Papaya”, która najpierw stała się światowym hitem, a po wielu latach otrzymała drugie życie i podbiła internet jako wiralowy przebój.

Życie prywatne wokalistki przez długie lata było ściśle powiązane z jej drogą zawodową. Przez wiele lat zarówno na estradzie, jak i w domu, tworzyła słynny duet ze znanym skrzypkiem jazzowym Michałem Urbaniakiem. Z tego małżeństwa artystka ma dwie córki, Katarzynę oraz Mikę, które także zdecydowały się pójść w ślady swoich uzdolnionych rodziców. Po wyjeździe do USA związek muzyków zakończył się rozwodem, a piosenkarka związała się później z uznanym pisarzem Jerzym Kosińskim, z którym była aż do jego tragicznej śmierci. Aktualnie partnerem życiowym gwiazdy jest Bogdan Tłomiński.

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Urszula Dudziak o wstrząsających kulisach programu „Eksperyment: Odsiadka”

W drugiej edycji programu „Eksperyment: Odsiadka” jedną z uczestniczek została właśnie Urszula Dudziak. Licząca 84 lata wokalistka otwarcie mówiła, że chciała przekonać się na własnej skórze, jak wygląda codzienność z więźniami, a także spotkać osoby, którym w życiu zabrakło szczęścia. Jeszcze przed telewizyjną premierą gwiazda w rozmowie z serwisem VOX FM wyznała, że pewne wydarzenie z planu mocno nią wstrząsnęło.

- Był taki jeden moment, w którym zupełnie zapomniałam, że jestem w programie i że dookoła są kamery. Tak głęboko weszłam w tę sytuację, że nie potrafiłam oddzielić swojego zadania od emocji towarzyszących temu wydarzeniu. Bardzo to przeżyłam -  po prostu się rozpłakałam i cała się trzęsłam, co niemal mi się nie zdarza. Zazwyczaj wzruszam się tylko na filmach, a tutaj emocje całkowicie mną zawładnęły. Widzowie prawdopodobnie to zobaczą - wyznała Dudziak.
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