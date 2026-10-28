ToruńCAMERIMAGE - kiedy odbędzie się festiwal? To już 34. edycja międzynarodowego festiwalu

Prestiżowy festiwal poświęcony sztuce autorów zdjęć filmowych tym razem ma w swojej nazwie Toruń - miasto, które gości wydarzenie już kolejny raz. ToruńCAMERIMAGE 2026 odbędzie się w listopadzie w grodzie Kopernika - kiedy dokładnie? Jak wygląda harmonogram?
ToruńCAMERIMAGE 2026 - daty. Kiedy festiwal?
Ponad 30-letni festiwal powraca do Torunia w listopadzie. Gala otwarcia rozpocznie się o 17:00 w sobotę, 7 listopada 2026, a bezpośrednio po niej goście obejrzą film otwarcia. Kolejne seanse, poszczególne konkursy i spotkania potrwają od niedzieli do piątku. W sobotę 14 listopada, również o 17:00, przewidziana jest gala zamknięcia, po której odbędzie się finałowy seans.
Harmonogram wydarzeń
Program festiwalowy jest obszerny i rozłożony na wiele seansów i spotkań, odbywających się w tym samym czasie w kilku lokalizacjach: Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE, Teatrze Horzycy, Kinie Centrum, Cinema City oraz siedzibie Fundacji Tumult. Szczegółowy harmonogram 34. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE znajduje się na stronie internetowej camerimage.pl/pl/program.
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