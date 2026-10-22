Wielki hołd dla Jana Englerta. Odbierze Złotą Żabę za ponad 60 lat pracy artystycznej

Jan Englert z kolejnym wielkim wyróżnieniem. Otrzyma Złotą Żabę na festiwalu CAMERIMAGE

To nazwisko znają niemal wszyscy Polacy. Jan Englert, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, reżyser i profesor sztuk teatralnych, zostanie uhonorowany podczas tegorocznej edycji festiwalu ToruńCAMERIMAGE. Artysta odbierze prestiżową nagrodę – Złotą Żabę za Wybitne Osiągnięcia w Sztuce Aktorskiej.

Wyróżnienie jest zwieńczeniem jego trwającej ponad sześć dekad kariery, podczas której stworzył dziesiątki niezapomnianych kreacji. Organizatorzy festiwalu podkreślają, że są zaszczyceni, iż tak wybitna postać polskiej kultury przyjęła ich zaproszenie.

Od dramatu do komedii. Niezapomniane role Jana Englerta

Swoją przygodę z filmem Jan Englert zaczął niezwykle wcześnie. Jako nastolatek zadebiutował w legendarnym "Kanale" (1957) Andrzeja Wajdy, gdzie wcielił się w postać łącznika "Zefira". Do współpracy z tym reżyserem wracał jeszcze wielokrotnie przy takich produkcjach jak "Katyń", "Tatarak" czy nowela wchodząca w skład filmu "Miłość dwudziestolatków".

Jego dorobek artystyczny jest niezwykle bogaty i zróżnicowany. Widzowie pamiętają go z poruszających ról w śląskich dramatach Kazimierza Kutza – "Sól ziemi czarnej" i "Perła w koronie". Do historii przeszły także jego kreacje w takich dziełach jak "Kolumbowie", "Noce i dnie", "Doktor Judym" czy kultowy serial "Dom".

Aktor udowodnił również, że ma niezwykły talent komediowy. Publiczność pokochała go za role w "Piłkarskim pokerze" czy "Komedii małżeńskiej", a postać senatora Lipskiego w filmach z cyklu "Kiler" na stałe weszła do kanonu polskiej komedii.

Nie tylko aktor. Wychował pokolenia artystów

Kariera Jana Englerta to nie tylko występy przed kamerą i na deskach teatru. Artysta od dekad jest związany z warszawską Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza, którą sam ukończył w 1964 roku. Przez lata pełnił tam funkcję wykładowcy, a w latach 1981–1987 był dziekanem Wydziału Aktorskiego. Czterokrotnie sprawował też urząd rektora uczelni.

W 1989 roku otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych, wywierając ogromny wpływ na polskie szkolnictwo aktorskie i kształcąc kolejne pokolenia artystów. Równocześnie realizował się jako reżyser, wystawiając kilkadziesiąt spektakli opartych na klasyce polskiej i światowej. Przez ponad dwie dekady, w latach 2003–2025, piastował funkcję dyrektora artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie.

Imponująca kolekcja nagród

Nagroda na festiwalu CAMERIMAGE to kolejne prestiżowe wyróżnienie w dorobku aktora. Za swoje zasługi dla polskiej kultury został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005). Jest także laureatem ważnych nagród środowiskowych, takich jak Nagroda Gustaw, nagroda "Człowiek Teatru" im. Zygmunta Hübnera czy przyznana za całokształt twórczości nagroda "Dzieło Życia".

Jan Englert odbierze specjalną Złotą Żabę osobiście podczas Gali Zamknięcia 34. edycji festiwalu ToruńCAMERIMAGE. Wydarzenie odbędzie się w Toruniu w dniach 7-14 listopada.