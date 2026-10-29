Nie żyje wielka gwiazda Hollywood! Zmarła 3. miesiące po ukochanym mężu

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-29 22:05

Nie żyje Elke Sommer, gwiazda "Różowej Pantery" i jedna z niemieckich aktorek, którym udało się podbić Hollywood. Miała 85 lat. Jak podał niemiecki "Bild", zmarła w swoim domu w Los Angeles po długiej chorobie. Jej śmierć nastąpiła zaledwie trzy miesiące po bolesnej stracie męża.

Elke Sommer była jedną z nielicznych niemieckich aktorek, którym udało się zrobić międzynarodową karierę w Hollywood. Jej nazwisko stało się rozpoznawalne na całym świecie, a role u boku znanych gwiazd kina otworzyły jej drogę do kolejnych filmowych projektów.

Okoliczności śmierci gwiazdy

Jak podał "Bild", Elke Sommer zmarła w ostatnich dniach października w swoim domu w Los Angeles. Przyczyną śmierci była niewydolność serca gwiazdy, aktorka od dłuższego czasu zmagała się z chorobą. Informację o śmierci Elke potwierdzili jej przyjaciele.

Śmierć Sommer nastąpiła zaledwie 3. miesiące po odejściu jej męża, Wolfa Walthera. Niemiecki hotelarz zmarł w sierpniu po długiej chorobie nowotworowej. Dla aktorki był to kolejny trudny okres w życiu.

Podbiła Hollywood. Fani pokochali ją za te role

Elke Sommer urodziła się w 1940 r. w Berlinie jako Elke Schletz. Pierwsze doświadczenia zdobywała w niemieckich i włoskich produkcjach, ale to kariera międzynarodowa przyniosła jej największą rozpoznawalność. W latach 60. występowała u boku takich gwiazd jak Paul Newman, Peter Sellers i James Garner.

Do najważniejszych filmów w jej dorobku należą "Nagroda" oraz komedia "Różowa Pantera: Strzał w ciemności". Za rolę w pierwszej z tych produkcji otrzymała w 1964 r. Złoty Glob dla najbardziej obiecującej nowej aktorki.

Przez wiele lat Elke Sommer toczyła z Zsą Zsą Gabor batalię sądową o zniesławienie. Ostatecznie wygrała proces i otrzymała od niej 3,3 mln dolarów!

Sommer była wówczas nie tylko popularną aktorką, ale również międzynarodowym symbolem seksu. Jej blond włosy i charakterystyczny wizerunek sprawiły, że chętnie pojawiała się na fotografiach publikowanych w magazynach. Kilkakrotnie pozowała także dla amerykańskiego "Playboya".

Poświęciła się innej pasji

Z czasem Elke Sommer coraz rzadziej pojawiała się na ekranie. Zainteresowała się malarstwem i to właśnie tej dziedzinie poświęcała więcej uwagi w późniejszych latach.

W życiu prywatnym aktorka była dwukrotnie zamężna. Przez ponad 20. lat jej mężem był amerykański dziennikarz i pisarz Joe Hyams. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1991 r.

Z Wolfem Waltherem Sommer związała się już w 1989 r. Para pobrała się w 1993 r. we Frankonii. Aktorka nie miała dzieci. Jej mąż zmarł w sierpniu 2026 r. po długiej walce z chorobą nowotworową.

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