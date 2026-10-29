Nie żyje kapitan Picard ze "Star Treka"! Patrick Stewart miał 86 lat

Patrick Stewart zmarł w środę, 28 października 2026 r., w swoim domu w Los Angeles. Informację o śmierci aktora przekazał jego przedstawiciel, a wiadomość potwierdzono również we wpisie opublikowanym na portalu X. Stewart miał 86 lat.

Patrick Stewart nie żyje. Widzowie pokochali go za "Star Treka"

Choć Patrick Stewart przez lata występował w teatrze i zdobywał uznanie za role w klasycznych sztukach, światową rozpoznawalność przyniosła mu produkcja science fiction "Star Trek: Następne pokolenie". W 1987 r. aktor wcielił się w kapitana Jeana-Luca Picarda, dowódcę statku kosmicznego USS Enterprise.

Początkowo wybór brytyjskiego aktora do tej roli budził wątpliwości. Gene Roddenberry, twórca "Star Treka", nie był przekonany, czy Stewart będzie odpowiednim następcą wcześniejszych bohaterów serii. Sam aktor również nie spodziewał się, że produkcja odniesie tak duży sukces. Zakładał, że serial może zakończyć się już po pierwszym sezonie.

Stało się jednak inaczej. "Star Trek: Następne pokolenie" doczekał się siedmiu sezonów, a postać Picarda na stałe zapisała się w historii telewizyjnej fantastyki. Stewart powracał do tej roli również w filmach pełnometrażowych i serialu "Star Trek: Picard", emitowanym w latach 2020-2023.

Gwiazdor "X-Men" również zapisał się w historii kina

Kolejną rolą, dzięki której Patrick Stewart zdobył sympatię szerokiej publiczności, był profesor Charles Xavier z filmowej serii "X-Men". Aktor po raz pierwszy wcielił się w tego bohatera w 2000 r. Jego postać, znana także jako Profesor X, była jednym z najważniejszych bohaterów opowieści o mutantach.

Stewart potrafił połączyć autorytet i spokój z wrażliwością, nadając swojemu bohaterowi wyjątkowy charakter. Do tej roli wracał wielokrotnie, między innymi w filmie "Logan" z 2017 r. oraz w produkcji "Doktor Strange w multiwersum obłędu" z 2022 r.

Aktor miał jeszcze pojawić się na ekranie jako Profesor X w filmie "Avengers: Doomsday", którego premierę zaplanowano na grudzień 2026 r.

Patrick Stewart przez lata był związany z teatrem

Hollywoodzkie hity nie wyczerpywały dorobku Patricka Stewarta. Zanim stał się gwiazdą światowego formatu, przez wiele lat rozwijał karierę teatralną. W 1966 r. dołączył do Royal Shakespeare Company, z którą był związany przez 16 lat. Występował w sztukach Williama Szekspira, a jego dorobek obejmował również role w klasycznych produkcjach telewizyjnych.

Na ekranie pojawiał się między innymi w serialach "Ja, Klaudiusz" i "Szpieg, który przyszedł z zimnej strefy". Jego kariera obejmowała zarówno ambitne produkcje dramatyczne, jak i wielkie widowiska filmowe.

W 2010 r. Patrick Stewart otrzymał tytuł szlachecki za zasługi dla sztuki dramatycznej. Przez ponad 60 lat pracy udowadniał, że potrafi odnaleźć się w bardzo różnych rolach, a jego charakterystyczny głos i sposób gry uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich aktorów.

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