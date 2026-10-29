Gwiazda nowych "Igrzysk śmierci" zachwyciła suknią. Jej kreacja to dzieło sztuki z ukrytym przekazem - ZDJĘCIA

Zjawisko określane jako method dressing cieszy się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem. Ten specyficzny zabieg marketingowy zakłada, że gwiazdy kina, a w szczególności aktorki, wybierają na wielkie gale kreacje bezpośrednio nawiązujące do promowanych przez siebie produkcji lub odgrywanych bohaterów. Dotychczas niekwestionowanymi liderkami tego trendu były Margot Robbie, co udowodniła przy okazji głośnej kampanii filmu "Barbie", a także Zendaya, która minionego lata oczarowała opinię publiczną strojem na jednej z premier obrazu "Odyseja" wyreżyserowanego przez Christophera Nolana. Wszystko wskazuje jednak na to, że obie gwiazdy zyskały właśnie niezwykle silną rywalkę, którą okazała się McKenna Grace.

McKenna Grace promuje "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w wyjątkowych strojach

Chociaż pierwszoplanową postać w najnowszej odsłonie "Igrzysk śmierci" kreuje Joseph Zada, kojarzony przez widzów z produkcji "Na wschód od Edenu" czy ubiegłorocznego przeboju "Byliśmy łgarzami", to podczas oficjalnych wyjść całą uwagę mediów kradnie wcielająca się w Maysilee Donner McKenna Grace. Dwudziestolatka, którą publiczność pamięta przede wszystkim z grania dziecięcych wersji popularnych bohaterek, takich jak Sabrina Spellman czy Kapitan Marvel, nieustannie zbiera doskonałe recenzje za swój styl. Na każde wydarzenie związane z promocją filmu "Wschód słońca w dniu dożynek" wybiera bowiem stroje stanowiące bezpośredni ukłon w stronę bohaterów uniwersum "Igrzysk śmierci" lub samej Jennifer Lawrence, która w oryginalnej serii grała Katniss Everdeen.

W dotychczasowym dorobku modowym młodej aktorki znalazła się już chociażby suknia ślubna Katniss z części "W pierścieniu ognia", a także błękitna kreacja łudząco podobna do tej, w jakiej mała Rue wystąpiła podczas wywiadu poprzedzającego 74. Igrzyska. Gwiazda zaprezentowała również zestaw inspirowany garniturem słynnego prezentera z Kapitolu, Caesara Flickermana, w którego w nowej odsłonie wciela się Kieran Culkin. Ponadto fani mogli podziwiać ją w czerwonej sukni nawiązującej do oscarowej stylizacji Jennifer Lawrence oraz w lekkiej, wielobarwnej kreacji przypominającej strój Lucy Gray, granej przez Rachel Zegler w "Balladzie ptaków i węży".

Podczas uroczystej premiery filmu "Wschód słońca w dniu dożynek" w Londynie, McKenna Grace zdecydowała się na jeszcze bardziej bezpośrednie nawiązanie do samej fabuły. Wybrana przez nią na ten wieczór imponująca i wielobarwna suknia stanowiła wierne odzwierciedlenie areny 50. Igrzysk Głodowych, przeniesionej bezpośrednio na tkaninę.

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"Wschód słońca w dniu dożynek" wkrótce w kinach. Obsada nowych "Igrzysk śmierci"

Polscy widzowie będą mogli obejrzeć produkcję "Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach już od 20 listopada. Za kamerą stanął związany od wielu lat z cyklem "Igrzyska śmierci" reżyser Francis Lawrence, który zgromadził na planie imponującą grupę aktorów. W filmie wystąpią między innymi Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow oraz Kieran Culkin w roli Caesara Flickermana. Ponadto na ekranie pojawią się Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. wcielający się w Beetee Latiera, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor grająca Mags Flanagan, a także Elle Fanning, która sportretuje Effie Trinket.

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Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA