Tak Joanna Kryńska walczyła z guzem mózgu. Poruszające wyznanie gwiazdy

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-29 16:46

Joanna Kryńska usłyszała straszliwą diagnozę, z kategorii tych, których nikt słyszeć nie chce. U dziennikarki TVN24 wykryto 5-centymetrowego guza mózgu. Gwiazda przeszła skomplikowaną operację neurochirurgiczną. Jak bardzo się bała, że już się nie obudzi opowiedziała w najnowszym wywiadzie.

Joanna Kryńska usłyszała diagnozę. "Brzmi tragicznie"

Joanna Kryńska ma za sobą poważną operację usunięcia guza mózgu. Dziennikarka TVN24 zdecydowała się opowiedzieć o swoich doświadczeniach w wywiadzie dla wp.pl. Pięciocentymetrowa zmiana w mózgu była przerażającą diagnozą. Kryńska przyznała, że w tamtym czasie nie chciała znać szczegółów operacji. Chciała tylko wiedzieć, czy w ogóle się z niej obudzi.

Ja po prostu zmobilizowałam się do tego, żeby posłuchać tych, którzy wiedzą lepiej ode mnie. Miałam taki moment, w którym mówiłam: "Ale panie doktorze, ja nie chcę znać szczegółów tej operacji. Ja po prostu chciałabym wiedzieć, czy ja się po niej obudzę", bo diagnoza pięciocentymetrowego guza w mózgu brzmi tragicznie. Dla każdego brzmi tragicznie.

Dziennikarka w najtrudniejszym okresie starała się skupić na zaleceniach lekarzy i krok po kroku przechodzić przez kolejne etapy leczenia. Część trudnych przeżyć jednak wyparła, bo nie była w stanie udźwignąć ciężaru przytłaczających ją informacji.

Joanna Kryńska opowiedziała o chorobie. Dostaje setki wiadomości

Na publiczne wyznanie o chorobie dziennikarki zareagowali jej obserwatorzy. Joanna Kryńska zaczęła otrzymywać liczne wiadomości od osób, które same poważnie chorują. Dzięki jej wyznaniu nie czuli się samotni w swojej walce o zdrowie i życie.

Dziennikarka cieszy się z faktu, że zdecydowała się mówić o swoich zmaganiach z chorobą.

"Człowiek chorujący nie jest w niczym gorszy"

Bardzo się cieszę, że powiedziałam o tym publicznie. Bo ja dostawałam i do tej pory dostaję setki wiadomości, nie tylko od kobiet, ale w ogóle od ludzi chorujących, którzy mówią o tym, jak dla nich jest to ważne, jak ważne jest to wsparcie. Człowiek chorujący nie jest w niczym gorszy, jest po prostu doświadczony czymś, czego też by nie chciał .

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Dziennikarka Joanna Kryńska z blond włosami. O jej walce z guzem mózgu przeczytasz na łamach SE.
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JOANNA KRYŃSKA
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