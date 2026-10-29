Doda zdradziła, co robi, gdy marznie na scenie. "Potrafię się cała nimi obkleić"

Sylwester na scenie to dla artystów nie tylko okazja do spotkania z publicznością, ale też spore wyzwanie. Szczególnie gdy koncert odbywa się na świeżym powietrzu, a temperatura spada poniżej zera. Doda doskonale wie, z czym to się wiąże. Jej występy przyciągają uwagę nie tylko muzyką, ale również strojami i efektowną oprawą. A te nie zawsze pozwalają schować się przed zimnem.

W rozmowie z "Super Expressem" wokalistka przyznała, że występowanie w skąpych kreacjach podczas mroźnej nocy nie należy do najłatwiejszych zadań. Nie zamierza jednak rezygnować z widowiskowego charakteru swoich koncertów.

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Doda zdradziła, jak radzi sobie z mrozem na scenie

Podczas sylwestrowych występów liczy się nie tylko głos, ale też wygląd i kontakt z publicznością. Doda podkreśliła, że nie może po prostu założyć ciepłych spodni i kurtki, choć w takich warunkach byłoby jej znacznie wygodniej.

To są te trzy minuty, czy pięć minut, czy jak w moim przypadku medley piętnastominutowy, to jest tak jakby wejść do lodowatej wody i morsować. Trzeba się naprawdę bardzo skupić, żeby nie dygotała szczęka, żeby wyśpiewać ten utwór, żeby ręka nie zamarzała do mikrofonu - opowiedziała nam piosenkarka.

Jak się okazuje, wokalistka ma swoje sposoby na walkę z zimnem.

Bielizna termiczna i plastry rozgrzewające na kręgosłup. Czasami się potrafię cała nimi obkleić. Inaczej to byłaby lipa - wyznała Doda.

Artystka nie ukrywa, że za efektownym występem stoją długie przygotowania i niemały wysiłek. Wszystko po to, by widzowie dostali show, a nie tylko kilka piosenek odśpiewanych na scenie.

Doda nie chce iść na łatwiznę. "Nie potrafię tego zrobić"

Doda uwielbia robić show i doskonale zdaje sobie sprawę z oczekiwań fanów i zawsze daje z siebie 100%. Tym razem także nie zamierza z niczego rezygnować, nawet jeśli oznacza to dla niej dodatkowe trudności. Jak mówiła w rozmowie z nami, chce dawać ludziom rozrywkę i zaskakiwać ich rozwiązaniami, których nie zobaczą na każdym koncercie. Nie zawsze wszystko da się zrealizować zgodnie z planem, bo znaczenie mają również budżet i możliwości techniczne. Mimo to Doda stara się, by jej występy miały charakterystyczną oprawę.

Z szacunku do widzów, z szacunku do wszystkich, którzy już przyzwyczaili się do tego, i słusznie, że mój pseudonim wiąże się z widowiskiem - wyjaśniła.

Co Doda przygotowała na "Sylwestra z Dwójką"?

W ubiegłym roku Doda postawiła wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o widowiskowość sylwestrowego występu. Czy tym razem również uda jej się zaskoczyć publiczność? W rozmowie z "Super Expressem" nie zdradziła wszystkich szczegółów, ale zasugerowała, że na scenie wydarzy się coś nietypowego i zapowiedziała zaskakujące muzyczne połączenie. Jak stwierdziła, fani czekali na nie od dekad.

Będziemy mieli dosyć ciekawą fuzję, myślę, że bardzo zaskakującą, taką, na którą czekali fani dekadami - zapowiedziała.

Na razie nie zdradziła dokładnie, jak będzie wyglądał występ. Jedno jest pewne: Doda nie zamierza ograniczać się do wyjścia na scenę i zaśpiewania kilku utworów. Pozostaje pytanie, czym tym razem zaskoczy widzów.

Doda martwi się nie tylko o siebie

Na koniec rozmowy pojawił się jeszcze temat pogody. W przypadku sylwestrowego koncertu na świeżym powietrzu to właśnie temperatura może mieć ogromny wpływ na komfort artystów. Doda przyznała, że najlepiej śpiewa jej się wtedy, gdy mróz nie jest zbyt silny.

Jednocześnie pokazała, że myśli nie tylko o własnym występie. Zapytana o to, czy trzyma kciuki za łagodną pogodę, odpowiedziała:

Tak, ale ja to bardziej trzymam, żeby psom było cieplej w schroniskach, ale lepiej się śpiewa faktycznie, jak jest tak maksymalnie minus dwa - skwitowała wokalistka.

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