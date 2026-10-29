Na swoim grobie nie chciała krzyża. Tak teraz wygląda miejsce spoczynku Joanny Rawik

Gwiazdy na pogrzebie Joanny Rawik

Joanna Rawik zmarła 15 sierpnia 2026 r. Miała 92 lata. Artystka jeszcze za życia zadbała o to, by jej ostatnie pożegnanie przebiegło zgodnie z jej wolą. Zamiast tradycyjnej ceremonii religijnej wybrała świecką uroczystość, podczas której nie zabrakło muzyki, wspomnień i anegdot. Pogrzeb odbył się 8 września 2026 r. na warszawskich Powązkach Wojskowych. W centrum sali pożegnań ustawiono jasnoróżową urnę z prochami Rawik, a obok znalazły się jej zdjęcie, książki i świece. Nie było księdza ani tradycyjnej trumny. Całość przygotowano zgodnie z życzeniem zmarłej.

Wśród żegnających artystkę znaleźli się m.in. Emilia Krakowska, Olgierd Łukaszewicz, Alicja Węgorzewska, Maria Szabłowska i Krzysztof Skowroński. Podczas uroczystości przypomniano twórczość Rawik, a Tomasz Borkowski odczytał fragment "Małego Księcia" w tłumaczeniu Joanny Rawik. Nie zabrakło także wspomnień dotyczących jej lewicowych poglądów i doświadczeń, w których widziała siebie jako "produkt Polski Ludowej".

Na grobie Joanny Rawik nie ma krzyża. Zastąpił go inny element

Po ceremonii kondukt, któremu towarzyszyła Kompania Honorowa Wojska Polskiego, odprowadził artystkę do Alei Zasłużonych. Na grobie Joanny Rawik, zwyczajowo ustawiony w tym miejscu drewniany krzyż z tabliczką z danymi zmarłego, zastąpił słupek z wyrzeźbionym liściem. To właśnie ten detal wyróżnia grób artystki. Jak wygląda tuż przed 1. listopada 2026?

Miejsce spoczynku Joanny Rawik wygląda skromnie. Nie ma tu kamiennego grobowca z polerowanego granitu, ani ciężkiej marmurowej płyty. Zamiast tego widzimy starannie usypany, piaszczysto-ziemny kopiec, a na nim znicze, czerwone różę, a nawet ogromny pluszak pieska!

Kim była Joanna Rawik?

Joanna Rawik była piosenkarką, aktorką i dziennikarką, popularność zdobyła dzięki charakterystycznemu, niskiemu głosowi. Na scenie występowała od połowy lat 50. Rawik reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1966 i 1967 r. Występowała także za granicą, między innymi w paryskiej Olympii. Nagrywała płyty, brała udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Pojawiła się również w filmach i serialach, m.in. "Strachach" i "Żelaznej obroży".

Od początku lat 70. współpracowała z Polskim Radiem, gdzie prowadziła autorskie audycje. Jej artystyczna droga obejmowała zarówno muzykę, jak i aktorstwo oraz dziennikarstwo. Pracowała także m.in. w "Twoim Stylu", "Trybunie" i "Dziś".

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