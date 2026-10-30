Izabela Janachowska żyje jak królowa. Limuzyną za 3 miliony pojechała do Gessler! Za kierownicą prywatny szofer

Izabela Janachowska zamieniła konia na limuzynę

Każda mała dziewczynka marzy o tym by zostać księżniczką, która ma piękne suknie, biżuterię, pałac i księcia na białym koniu. Izabela Janachowska jedynie konia wymieniła na ekskluzywną limuzynę wartą 3 miliony złoty. Celebrytka znana z "Tańca z gwiazdami" i programów o ślubach, została przyłapana na mieście miesiąc po urodzeniu swojego drugiego syna. Gwiazda podjechała swoim ogromnym, czarnym Rolls-Roycem, a właściwie została zawieziona przez swojego prywatnego szofera pod cukiernię "Słodki Słony" Magdy i Lary Gessler. Kierowca Janachowskiej wysiadł z auta, otworzył tylne drzwi, zza których wyłonił się pantofelek Izabeli. Wyglądająca jak milion dolarów gwiazda weszła do restauracji, w której kupiła pyszne łakocie.

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Miesiąc temu urodziła drugie dziecko

Przypomnijmy, że zaledwie cztery tygodnie temu Izabela Janachowska przywitała na świecie swojego drugiego syna. O nowym członku rodziny poinformowała na swoim Instagramie pozując do zdjęć z sali poporodowej. Był na nich obecny dymny tata Krzysztof Jabłoński oraz starszy syn Christopher Alexander. Patrząc na gwiazdę aż trudno uwierzyć, że to prawda. Jej figura jest nieskazitelnie idealna, a jak wiadomo po porodzie to rzadkość. Janachowska pokreśliła swoje kształty taliowaną, jesienną marynarką, w której wyglądała niezwykle dostojnie. Jednym słowem, mając taką figurę nie musi przejmować się dodatkowymi kaloriami w postaci słodkości od Gessler.

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