Iwona Pavlović obejrzy "TzG" ze zmarłą mamą. "Rozmawiam z nią. Czuję, że jest we mnie"

Iwona Pavlović komentuje szczególny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Odbędzie się 1 listopada!

W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" Iwona Pavlović otwarcie przyznała, że termin emisji kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami" może podzielić publiczność. Doskonale zdaje sobie sprawę, że dla wielu osób 1 listopada jest dniem szczególnym, pełnym wspomnień, refleksji i tęsknoty za bliskimi, których nie ma już wśród nas.

Pavlović nie ukrywa, że rozumie emocje towarzyszące tej decyzji. Jednocześnie zwróciła uwagę, że Wszystkich Świętych nie musi oznaczać wyłącznie smutku i bólu. Jej zdaniem pamięć o zmarłych może wiązać się również z ciepłymi wspomnieniami, radością i powracaniem do pięknych chwil, które udało się wspólnie przeżyć.

Drodzy państwo, zgadzam się z tym, że ten termin może nas trochę podzielić i pojawią się głosy zarówno za, jak i przeciw. Kiedy dowiedziałam się, że odcinek odbędzie się 1 listopada, byłam bardzo zdziwiona. Byłam niemal pewna, że tego dnia nie będzie programu. Z drugiej strony uświadomiłam sobie, że to nie musi być wyłącznie dzień smutku. Uważam, że powinniśmy wspominać naszych bliskich, których już z nami nie ma, i przypominać ich sobie również w pozytywny, radosny sposób. Możemy wracać do najlepszych chwil i najpiękniejszych momentów, które z nimi przeżyliśmy - mówi "Super Expressowi" Iwona Pavlović.

Jurorka podkreśliła, że każdy przeżywa ten dzień na swój sposób. Dla jednych najważniejsze będą chwile spędzone na cmentarzu i rodzinne wspomnienia, inni po powrocie do domu mogą potrzebować odrobiny wytchnienia. Właśnie dlatego nie uważa, że wieczorna emisja programu rozrywkowego musi być nieodpowiednia.

Zwróciła też uwagę na charakter nadchodzącego odcinka. Widzowie zobaczą tańce ludowe, co sprawi, że program będzie różnił się od pozostałych odsłon tej edycji. Nie będzie to więc zwyczajny wieczór na parkiecie, a jego wyjątkowy charakter może nadać emisji zupełnie inny wymiar.

Oczywiście pozostaje w nas żal i ból, ale kiedy wieczorem wrócimy do domu, być może spędzenie czasu przy programie da nam chwilę oddechu. Wiem, że będą tańce ludowe, więc ten odcinek z pewnością będzie inny niż wszystkie pozostałe - mówi Iwona Pavlović.

Iwona Pavlović obejrzy "Taniec z Gwiazdami" razem ze zmarłą mamą

Wypowiedź Iwony Pavlović nabiera szczególnego znaczenia, gdy spojrzymy na jej osobiste doświadczenia. Jurorka wyznała, że tegoroczne Wszystkich Świętych będą dla niej trudne, ponieważ niedawno pożegnała ukochaną mamę. Nie ukrywa bólu po stracie, ale jednocześnie opowiada o więzi, która wciąż pozostaje dla niej ważna. Pavlović przyznała, że nadal rozmawia z mamą i ma poczucie, że jej obecność wciąż jej towarzyszy. To właśnie te słowa pokazują, że pamięć o bliskich może mieć wiele wymiarów i nie zawsze musi oznaczać wyłącznie smutek. Na koniec jurorka podzieliła się wyjątkowo osobistą myślą dotyczącą nadchodzącego wieczoru. Zapowiedziała, że zwróci się do swojej mamy z prośbą, by obejrzała razem z nią taneczne show.

Moim zdaniem nie jest to dzień, w którym musimy wyłącznie cierpieć. Oczywiście dla mnie będzie to trudny czas, ponieważ całkiem niedawno straciłam mamę. Odeszła ode mnie... Dużo z nią rozmawiam i czuję, że jest we mnie. Dlatego 1 listopada powiem mamie, żeby obejrzała ze mną "Taniec z Gwiazdami" - wyjawiła nam jurorka "Tańca z Gwiazdami".

Rozmawiała Julita Buczek