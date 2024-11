Maciej Zakościelny nie pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"? Niewiarygodne, co wyszło na jaw

W kolejnym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" działo się naprawdę sporo. Gwiazdy ponownie przechodziły same siebie, aby wypaść jak najlepiej. Największe emocje wzbudziło jednak jury. Przeszli spektakularne metamorfozy.

Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk przeszli spektakularne metamorfozy

Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda postawili tego dnia na demoniczne stylizacje. Wyglądali naprawdę przerażająco. Iwona Pavlović w najnowszym odcinku pojawiła się w długich czarnych włosach z zaczesanym przedziałkiem pośrodku. Do tego dobrała czarną długą suknię. Swoim wyglądem przypominała Morticię Addams.

Rafał Maserak z kolei wcielił się postać Gomeza Addamsa, a na jego ramieniu pojawiła się Rąsia. Tancerz nie zapomniał o charakterystycznym wąsie i dobrze skrojonej marynarce. Wyglądał zabójczo.

Ewa Kasprzyk w najnowszym odcinku Wednesday Addams. Miała czarną perukę z długimi warkoczykami oraz bardzo charakterystyczny makijaż. Dodatkowo jej stylizacje doskonale odwzorowała postać z serialu Netflixa.

Tomasz Wygoda został wujkiem Festerem Addamsem. Czarna zamszowa marynarka doskonale wyglądała na tancerzu.

Kto wygra "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"?

Bukmacherzy doskonale wiedzą, kto ma największe szanse na zwycięstwo w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Trzecie miejsce według ich obliczeń ma zająć Maciej Zakościelny. Na drugiej pozycji uplasowała się Vanessa Alexander. Z kolei to Julia Żugaj ma wygrać "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Kurs na influencerkę wynosi obecnie 2.50.

