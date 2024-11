W rywalizacji w najnowszej edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" zostali Maciej Zakościelny, Julia Żugaj, Filip Bobek, Majka Jeżowska oraz Vanessa Aleksander. To właśnie oni mają szansę zdobyć Kryształową Kulę. Rywalizacja jest niezwykle zacięta, ponieważ pary, które zostały, prezentują ogromne umiejętności taneczne. Parę tygodni temu pod znakiem zapytania stanął dalszy udział Jeżowskiej - ona miała problem ze stopą. Potem na jaw wyszły straszne wieści o Macieju Zakościelnym, który również miał problemy ze zdrowiem.

Zobacz też: Maciej Zakościelny kiedyś chciał dogadzać innym. Teraz żyje na własnych zasadach

Maciej Zakościelny wyjawił prawdę na temat swojego zdrowia

Maciej Zakościelny podczas jednego z treningów doznał urazu. Kontuzja nie wyglądała groźnie, jednak kiedy aktor udał się do ortopedy, wszystko wyszło na jaw. O kulisach tego strasznego wydarzenia Zakościelny opowiedział w niedzielnym wydaniu "halo tu polsat".

Ja miałem naderwany mięsień, ale na szczęście nie było to przy przyczepie, tylko gdzieś w środku. I to się goi, ale trzeba czasu. Dlatego nie było to takie groźne, ale czasami dawało się we znaki - wyjawił popularny aktor Maciej Zakościelny.

Zobacz też: Maciej Zakościelny nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"? Tragiczne wieści

Sara Janicka z kolei przyznała, że Zakościelny jest bardzo zmotywowany do tego, aby jak najlepiej wypaść w programie.

Maciek jest fighterem, więc dostosowywał się do choreografii i nie odpuszczał, chociaż były takie momenty grozy, kiedy tańczymy i Maciek się zgina w pół i nagle przerywa taniec, bo tak go bolało - powiedziała tancerka w śniadaniówce Polastu.

Kto wygra "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"?

Jak się okazuje, bukmacherzy już wiedzą, kto ma szanse na zwycięstwo w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Trzecie miejsce ma zająć Maciej Zakościelny. Na drugiej pozycji uplasowała się Vanessa Alexander. Jednak to Julia Żugaj ma wygrać "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Kurs na influencerkę wynosi 2.50.

Zobacz też: Maciej Zakościelny rozprawia o treningach do "Tańca z Gwiazdami". Stresuje się?

Zobacz naszą galerię: Maciej Zakościelny - liczę na fory u Ewy Kasprzyk

Sonda Czy Majka Jeżowska może wygrać "Taniec z gwiazdami"? Tak, wygra! Nie ma szans Nie wiem, nie oglądam