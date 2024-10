Filip Bobek to nie tylko zdolny aktor, ale również utalentowany tancerz amator. W "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" pokazał to, na co go stać i szybko stał się ulubieńcem jurorów oraz widzów popularnego programu Polsatu. Chociaż o jego życiu zawodowym wiadomo wiele, to życie prywatne owiane jest tajemnicą. Cały czas bowiem pojawiają się pytania o to czy ma żonę. W najnowszym wywiadzie aktor odniósł się do pojawiających się plotek.

Filip Bobek wyjawił prawdę na temat żony

Filip Bobek nie raz ucinał plotki na swój temat. W wielu wywiadach mówił, że nie chce rozmawiać o życiu prywatnym i w trakcie rozmowy z dziennikarzami przekierowywał też wywiad na tematy związane z pracą.

Sorry, musicie to wygooglać - wyznał aktor w rozmowie z dziennikarzami Shownews.

Dziennikarka w tej rozmowie nie dawała za wygraną i pytała dalej. Później stwierdziła, że w internecie nie da się znaleźć informacji na ten temat.

Nie będę poprawiał internetu w takim razie - powiedział aktor.

Filip Bobek wyjawił, że chociaż jest trochę przystojny, to z jego charakterem jest nieco gorzej. Przyznał też, że ciężko z nim wytrzymać, a jego bliscy doskonale o tym wiedzą.

Na dłuższą metę trudno ze mną wytrzymać. Pozory mylą. Nie każdy potrafi to znieść, że sam lubię decydować, kiedy potrzebuję przestrzeni i wolnego czasu. Potrafię się od wszystkich odciąć, żeby wypocząć po pracy... albo po ciężkim wywiadzie (...) Wcale nie jestem taki miły i bezinteresowny. Potrafię wrzeszczeć, pokłócić się, kiedy mnie coś wpieni (...) Dlatego twierdzę, że nie mam łatwego charakteru". Wciąż istnieją mało istotne drobiazgi, które potrafią mnie wyprowadzić z równowagi. Wiem już jednak, że chociaż nie jesteśmy w stanie zmienić siebie, to swoje zachowanie w szczegółach tak - a to dużo - mówił Filip Bobek w wywiadzie dla magazynu "Viva!".

Dodatkowo w trakcie wywiadu z "Vivą!" aktor otrzymał pytanie, czy chce założyć rodzinę. Jego odpowiedź była bardzo wymijająca.

Z jej zakładaniem jest taki problem, że aby kogoś dobrze wychować, trzeba twardo stąpać po ziemi. A ja lubię się od niej oderwać. Jak czuję, że mogę czasem zagrać o wszystko - robię to. Nie wiem, czy tatusiom tak wolno - powiedział popularny aktor.

