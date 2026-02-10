Program "Nasz nowy dom" męczył Katarzynę Dowbor?! Szokująca opinia Edwarda Miszczaka

Rewolucja w programie „Nasz nowy dom”

Katarzyna Dowbor od 2013 roku była gwiazdą programu „Nasz nowy dom”. Razem z ekipą remontowała domy i mieszkania rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Gwiazda wysyłała rodzinę na kilkudniowe wakacje, a w tym czasie wraz z architektami oraz ekipą budowlaną robiła metamorfozę wnętrza budynku, a często zmieniała również jego elewację czy podwórko. W programie nie brakowało emocji i wzruszeń. I choć program był wiele lat na antenie, ludzie chętnie oglądali kolejne odcinki. Jednak w 2023 r. Edward Miszczak zdecydował zmienić prowadzącą. Miejsce Katarzyny Dowbor zajęła Elżbieta Romanowska, która również cieszy się dużą sympatią widzów, co świadczy o bardzo dobrej oglądalności. Emitowane w 2025 roku odcinki przyciągały średnio od 883 tys. do blisko 1 mln.

Szykowała się do nagrania nowego sezonu

„Dziękujemy Katarzynie Dowbor za ogromną wrażliwość, zaangażowanie, profesjonalizm i wkład, który wniosła w tworzenie naszego programu” - przekazał dyrektor programowy Telewizji Polsat, Edward Miszczak. Jak się później okazało, Katarzyna Dowbor nie spodziewała się zwolnienia. Dziennikarka zamieściła obszerny wpis w swoich mediach społecznościowych.

Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich. Po dziesięciu latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu. Programem, który był misją i miał jedno niesamowite przesłanie — po prostu pomagał ludziom. Dawał nadzieję tym, nad których losem nikt się nie pochylał. Nam udawało się to aż przez 10 lat!

- napisała.

Dziennikarka nie była zadowolona ze sposobu, w jaki została zwolniona. W rozmowie z „Super Expressem” nie kryła rozgoryczenia.

Każde zwolnienia są bolesne. Absolutnie uważam, że nic nie jest dane raz na zawsze. Jest moment, kiedy się pracuje, kiedy się odchodzi, ale myślę, że pewne rzeczy można załatwić inaczej, czyli umówić się, ustalić, że się rozstajemy, że mówimy sobie — dziękuję, do widzenia. Dać mi szansę pożegnania się z widzami

- wyznała ze smutkiem w rozmowie z „Super Expressem”.

Katarzyna Dowbor wróci do Polsatu? "Nasz nowy dom" ją męczył!

Dziś Katarzyna Dowbor świetnie radzi sobie w konkurencyjnej stacji. Od stycznia 2024 roku współprowadzi w TVP program „Pytanie na śniadanie”. W ostatnim wywiadzie dla „Super Expressu” Edward Miszczak wspomniał o gwiazdach, które po latach wróciły do Polsatu, m.in. o Hubercie Urbańskim.

- Huberta Urbańskiego kochają wszyscy i nikt nie wyobraża sobie, żeby prowadził inny program niż „Milionerzy” czy miałaby go poprowadzić inna gwiazda. Przyznam się Pani, że on ma inne tęsknoty, o których trochę wiem. W dodatku, proszę zobaczyć, my nie przepadamy za sobą. Ani ja za Hubertem, ani Hubert za mną. Rozstaliśmy się w „Tańcu z gwiazdami” bardzo emocjonalnie, wiele lat temu. Jednak jak zobaczyłem, że konkurencja nie chce już korzystać z „Milionerów”, to pomyślałem sobie, że to jest ogromny błąd, że ktoś nie odczytał siły tego programu, że on dalej jest atrakcyjny. Że nie ma lepszego prowadzącego niż Hubert Urbański. Ja go lubię czy nie lubię, ale wiem, że widzowie go lubią i to jest dla mnie najważniejsze. Jeśli ktoś dobiera gwiazdy, bo je lubi... Boże, trzeba się trochę nauczyć pokory - powiedział nam Miszczak.

Zapytaliśmy Edwarda Miszczaka o to, czy Dowbor ma szansę wrócić do Polsatu. Dyrektor stacji odpowiedział bez najmniejszych ogródek.

Ale ona nie chce wracać do Polsatu, bo znalazła nowe, fajne życie. Proszę zobaczyć: jest gwiazdą porannego programu, występuje w kampaniach reklamowych. Wszystko w jej życiu się ułożyło. Myślę, że ten program ją trochę męczył i krępował. Jednym słowem, ja ją bardzo lubię, tylko wtedy był taki układ, że program „Nasz nowy dom” musiał nabrać innego kierunku. Tyle.

- zakończył swoją wypowiedź.

37

Sonda "Nasz nowy dom". Kto był/jest lepszą prowadzącą program? Katarzyna Dowbor Elżbieta Romanowska Obie panie są cudowne Żadna z pań mi nie podpasowała