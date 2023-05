Gwiazda "Rancza" zastąpi Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom"! Elżbieta Romanowska to wielkie zaskoczenie

Eurowizja 2023: Od fali nienawiści do uwielbienia. Blanka i jej "BEJBA" robią furorę! Ręce same składają się do oklasków

W poniedziałek 8 maja gruchnęła wieść o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z Polsatu. Legendarna prezenterka straciła program "Nasz nowy dom", który prowadziła z powodzeniem od 2013 roku. Od razu zaczęto spekulować, kto ją zastąpi, pojawiła się giełda nazwisk. "Super Express" pisał ostatnio, że Edward Miszczak, który jest dyrektorem stacji i to on zdecydował o pożegnaniu się z Dowbor, ma dwie poważne kandydatki na jej miejsce. Ostatecznie to Elżbieta Romanowska pokonała Barbarę Kurdej-Szatan.

- Aktorka znana widzom Polsatu m.in. z ról w serialach „Samo życie”, „Pierwsza miłość” i „Świat według Kiepskich” oraz występów w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” dołącza do ekipy programu „Nasz nowy dom”. Start zdjęć do nowego, 21. sezonu produkcji z udziałem Eli Romanowskiej w połowie maja. Emisja jesienią 2023 roku na antenie stacji - czytamy o wyborze Elżbiety Romanowskiej na oficjalnej stronie Polsatu.

Kim jest Elżbieta Romanowska?

Aktorka ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie - Filia we Wrocławiu. Największą sławę zyskała rolą sklepowej Joli, żony Pietrka (Piotr Pręgowski) w "Ranczu". Zagrała także w takich produkcjach jak: "Barwy szczęścia", "W rytmie serca", "Blondynka" czy "Pierwsza miłość". W latach 2020–2021 była gospodynią programu rozrywkowego TVP2 "Anything Goes. Ale jazda!". Razem z Mariuszem Kałamagą prowadziła także Fort Boyard dla platformy Viaplay Polska. Wystąpiła w takich show jak: "Taniec z gwiazdami", "Jak oni śpiewają" i "Twoja Twarz Brzmi znajomo".

Nowy sezon "Nasz nowy dom" ma pojawić się na antenie Polsatu od września.

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom"