Julia Wieniawa i Malik Montana wyjechali do Londynu. Ich wspólne nagranie z hotelu zelektryzowało fanów

Młoda gwiazda nie boi się kolejnych zawodowych wyzwań. Od niedawna Julia Wieniawa zasiada w jury programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie ocenia występy rywalizujących par. W wywiadzie udzielonym serwisowi ESKA.pl piosenkarka przyznała, że po otrzymaniu miłych słów od legendarnej aktorki Beaty Tyszkiewicz, pragnie godnie zastąpić tę wciąż kojarzoną z tanecznym formatem jurorkę.

To jest fajne wsparcie, bo nigdy się nie poznałyśmy. A jest ikoną "Tańca z Gwiazdami". Zasiadam na jej fotelu, więc bardzo chciałabym być jej godną następczynią - wyznała.

Zaangażowanie w telewizyjne show nie spowolniło jednak innych projektów artystki. Wokalistka otworzyła właśnie nowy rozdział w swojej karierze muzycznej, a jej utwór "27 (Do gwiazd)" posłużył nawet do promocji samego programu. Teraz zdecydowała się na kolejne niespodziewane połączenie sił i nagrała duet ze znanym raperem Malikiem Montaną. Piosenkarka wystąpiła już gościnnie na koncercie muzyka, podczas którego artyści przedpremierowo zaśpiewali wspólną piosenkę "Chwila zapomnienia". Aby jeszcze bardziej podsycić zainteresowanie słuchaczy, para udała się do Londynu, skąd regularnie publikuje w sieci wspólne ujęcia.

Julia Wieniawa i Malik Montana na nagraniu z hotelu w Londynie

Spore poruszenie wywołał nowy filmik opublikowany na instagramowym koncie Julii Wieniawy. Nagranie przedstawia wokalistkę jedzącą spaghetti w pokoju hotelowym, a tuż obok niej siedzi Malik Montana. Taki obrazek idealnie wpisuje się w tekst ich nadchodzącej piosenki, w której artyści śpiewają „Dom czy hotel? To nie ma znaczenia, dajmy sobie moment na chwilę zapomnienia”.

Muzyczny duet wybrał się na wspólny wypad do stolicy Wielkiej Brytanii i na publikowanych materiałach widać, że artyści doskonale czują się w swoim towarzystwie. Sam raper w rozmowie z "Super Expressem" zdradził natomiast, jak przebiegała praca nad ich wspólnym utworem.

Była tam trochę, że nazwę to, burza mózgów, z racji tego, że ja musiałem wyjść trochę ze swojej strefy komfortu. Chociażby brzmieniowo i tematycznie też się starałem nie robić tego, co robię na co dzień

Malik Montana nagrywa z Julią Wieniawą. Wcześniej współpracował z Blanką

Wielbiciele obojga artystów z niecierpliwością wyczekują oficjalnej premiery tego singla. Warto przypomnieć, że dla rapera to już kolejna współpraca z wokalistką reprezentującą muzykę pop. W zeszłym roku Malik Montana nagrał wspólny utwór z Blanką, co wywołało w mediach falę spekulacji na temat ich domniemanego romansu.

TZG Julia Wieniawa 10.18