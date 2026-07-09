Agata Młynarska pochwaliła się hiszpańskim azylem. Willa robi piorunujące wrażenie!

Agata Młynarska pokazała luksusową willę w Hiszpanii. Tak wygląda jej raj na ziemi

Agata Młynarska od lat związana jest z mediami, ale w ostatnim czasie coraz częściej pokazuje fanom również bardziej prywatną stronę swojego życia. Dziennikarka chętnie dzieli się chwilami spędzanymi z dala od miejskiego zgiełku, a szczególne miejsce w jej sercu zajmuje Hiszpania. To właśnie tam stworzyła przestrzeń, która dziś jest dla niej symbolem spokoju, odpoczynku i spełnionych planów. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Młynarska wróciła wspomnieniami do początków tej wyjątkowej historii. Pokazała zdjęcia dokumentujące kolejne etapy powstawania hiszpańskiego domu i ogrodu, który jest powodem do ogromnej dumy.

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Tak wygląda hiszpański dom Agaty Młynarskiej. Efekt lat pracy zachwyca

"A wszystko zaczęło się w 2018 roku" - napisała Agata Młynarska, rozpoczynając sentymentalną podróż po wspomnieniach. Dziennikarka przyznała, że w momencie rozpoczęcia projektu nie zdawała sobie sprawy, ile pracy i zaangażowania będzie wymagało stworzenie wymarzonego miejsca.

"Nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile nowych wyzwań, pracy, cierpliwości i radości nas czeka…" - zdradziła swoim obserwatorom.

Na opublikowanych fotografiach można zobaczyć kolejne fragmenty drogi do stworzenia hiszpańskiego domu. Dziennikarka pokazała nie tylko efekt końcowy, ale również chwile związane z urządzaniem przestrzeni i przemianą otoczenia. Szczególną uwagę zwróciła na ogród, który dziś zachwyca bujną roślinnością, drzewami i kolorowymi kwiatami.

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To właśnie ta zielona przestrzeń wydaje się być dla Młynarskiej jednym z najważniejszych elementów całego projektu. Jak podkreśliła, właśnie z ogrodu jest najbardziej dumna. Nic dziwnego - stworzenie takiego miejsca wymagało czasu, cierpliwości i wielu decyzji.

Wpis dziennikarki szybko przyciągnął uwagę internautów. Fani zachwycali się nie tylko pięknem posiadłości, ale również atmosferą, jaka bije ze zdjęć. Wielu z nich zwróciło uwagę, że dom w Hiszpanii wygląda jak idealne miejsce stworzone do odpoczynku.

Dla Agaty Młynarskiej ta nieruchomość jest jednak czymś więcej niż tylko pięknym domem. To zapis kilku lat ciężkiej pracy. Każdy zakątek przypomina o kolejnych etapach realizacji marzenia, które zaczęło nabierać kształtów w 2018 roku.

Podoba wam się taki dom?

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