Niepokojące sceny tuż przed śmiercią gwiazdy internetu. Świadkowie wszystko widzieli

Nikt nie spodziewał się tego dramatu. Mrożące krew w żyłach okoliczności śmierci

Śmierć znanego influencera wywołała ogromne poruszenie wśród jego fanów. Connor Murphy od lat był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w internetowym świecie fitness. Słynął z treningowych porad, metamorfoz sylwetki i motywacyjnych nagrań. Nikt nie przypuszczał, że jego zagraniczny wyjazd zakończy się tak dramatycznie. Do tragedii doszło 7 lipca 2026 roku na terenie jednego z ekskluzywnych osiedli w pobliżu Bangkoku. Na miejsce wezwano policję po tym, jak mieszkańcy zgłosili dziwne zachowanie przebywającego tam Amerykanina.

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Jak wynika z relacji osób obecnych na miejscu, Connor Murphy chwilę przed tragedią zachowywał się bardzo niespokojnie. Świadkowie twierdzą, że krzyczał, wykonywał gwałtowne ruchy i zwracał na siebie uwagę przechodniów. W pewnym momencie pobiegł w kierunku pobliskiego zbiornika wodnego. Wszedł do jeziora i już po chwili przestał być widoczny.

Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny około pół godziny później. Znajdowało się ono kilkanaście metrów od brzegu na znacznej głębokości. Mimo szybkiej interwencji ratowników życia influencera nie udało się uratować.

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Śledczy prowadzący sprawę przekazali, że podczas wstępnych oględzin nie znaleziono śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich. Odpowiedź na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 32-latka, mają przynieść sekcja zwłok oraz badania laboratoryjne.

Do sprawy odniosła się także partnerka Murphy'ego. Kobieta przyznała, że zachowanie influencera tuż przed tragedią było dla niej całkowitym zaskoczeniem. Zapewniła również, że wcześniej nie miała powodów przypuszczać, by korzystał z nielegalnych substancji lub zachowywał się w podobny sposób.

Connor Murphy pochodził z amerykańskiego stanu Teksas. Popularność zdobył dzięki materiałom publikowanym w serwisie YouTube, gdzie przez lata zgromadził ponad dwa miliony subskrybentów.

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