Jedynie 4 łyżki wsypane do zatkanego odpływu w wannie sprawią, że woda spłynie od razu. Przeczyści go z zalegających włosów i resztek kosmetyków. Sposób na zatkany odpływ w wannie

Zatkany odpływ w wannie to uciążliwy problem, często wymagający interwencji specjalisty, ale istnieje proste domowe rozwiązanie.

Odkryj, jak zaledwie kilka łyżek popularnego składnika w połączeniu z octem skutecznie usunie zalegające włosy i osady.

Poznaj ten błyskawiczny sposób, który w 20 minut przywróci pełną drożność Twojego odpływu, oszczędzając czas i pieniądze!

Sposób na zatkany odpływ w wannie. Przeczyści go z zalegających włosów i resztek kosmetyków

Zatkany odpływ w wannie to istny koszmar dla wszystkich domowników. Stojąca w niej woda utrudnia kąpiele, a dostanie się do syfonu, często nie jest proste i wymaga wzywania fachowca. Oczywiście na rynku dostaniemy wiele produktów do udrożniania rur, jednak ich nieprawidłowe stosowanie może jedynie ten problem pogłębić. Warto zaznaczyć, że zatkany odpływ w wannie zazwyczaj jest spowodowany nagromadzeniem włosów, mydła, resztek kosmetyków i brudu. I właśnie zlikwidowanie takiego zatoru, udrożni odpływ, a woda spłynie do rur. Jak zatem odetkać odpływ w wannie, aby móc z niej znów korzystać bez ograniczeń? Często w takich sytuacjach po prostu wzywamy hydraulika, który pomoże nam uporać się z problemem. Jednak zanim to zrobimy, warto wypróbować ten domowy sposób na zatkany odpływ w wannie, który w wielu przypadkach z łatwością poradzi sobie z zatorami w rurach.

Jedynie 4 łyżki wsypane do zatkanego odpływu w wannie sprawią, że woda spłynie od razu

Odetkanie odpływu w wannie polega na usunięciu zalegających włosów i resztek kosmetyków w syfonie. Jak to zrobić krok po kroku? W pierwszej kolejności należy usunąć powierzchowne zanieczyszczenia, które mogą blokować odpływ wody w wannie. Następnie wsyp pięć czubatych łyżek sody oczyszczonej do odpływu, dolej szklankę octu i go zatkaj. Pozostaw na 20 minut i zalej wrzątkiem. Usłyszysz bulgotanie, a po chwili zatkany odpływ znów będzie drożny.

Sposoby na odetkanie odpływu w wannie

W sytuacji kryzysowej można również sięgnąć po silne środki chemiczne do odtykania rur, na przykład kultowy Kret. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeśli odpływ w Twojej wannie ma tendencję do zapychania, wówczas raz w tygodniu zapobiegawczo wsypuj do niego sodę oczyszczoną lub kwasek cytrynowy, zalewaj gorącą wodą. Dzięki temu na bieżąco będziesz usuwać z niego zabrudzenia utrudniające przepływ wody.

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