Wetrzyj 3 miarki w zapuszczoną wannę. Działa jak wybielacz jasnych powierzchni. Osad i żółte plamy znikną. Sposób na czyszczenie wanny

Wielkanoc już za kilka tygodni i w związku z tym wiele osób już zaczyna przygotowania do tego okresu. Jednym z nich jest oczywiście przedświąteczne sprzątanie, które dla wielu osób jest doskonałą okazją, aby przeprowadzić gruntowne porządki w swojej łazience. Wówczas dokładnie czyścimy dosłownie każdy zakamarek, pozbywając się niepotrzebnych rzeczy, ale także usuwając uporczywe zabrudzenia z wanny, prysznica czy toalety. Chcemy, aby łazienka lśniła z czystości. Jednym z miejsc, w którym dość szybko pojawia się osad z kamienia czy mydła jest wanna. Jeśli chcesz, aby nie osadzał się na niej kamień i zachowała swój wygląd na długo, to pamiętaj o regularnym czyszczeniu wanny. Zamiast wydawać pieniądze na drogę detergenty, zaopatrz się w sodę oczyszczoną. Opakowanie kosztuje około 3 złote, a doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami, osadem wapiennym i żółtymi zaciekami, a przy tym nie niszczy delikatnej powierzchni. Jak wyczyścić wannę sodą oczyszczoną? Wysyp około 3 miarki proszku do wanny i zwilżoną w wodzie miękką gąbką szoruj kolistymi ruchami zabrudzoną powierzchnię. Dzięki takiemu czyszczeniu wanny znikną z niej żółte zacieki i osad z kamienia.

Czyszczenie brudnej wanny z żółtych plam

Żółte plamy, które dostrzegamy w wannie to najczęściej kamień. A taki kamień i osad można szybko usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować pastę z kwasku cytrynowego, który rozpuści kamień i wybieli powierzchnię. Wymieszaj kwasek cytrynowy z odrobiną wody, tak aby powstała gęsta pasta i nałóż ją na zabrudzone miejsca na swojej wannie. Pozostaw na 15 minut i spłucz letnią wodą. Jeśli niektóre zabrudzenia są naprawdę trudne do usunięcia, to wykorzystaj ocet. Zatkaj odpływ wanny i wlej na dno ocet. Pozostaw na 60 minut i wyszoruj gąbką. Ocet to prawdziwy pogromca kamienia.

