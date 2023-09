Dodaj ten jeden składnik podczas mycia wanny. Sprzątaczka zdradziła nam swój sposób na czystą wannę. Bez szorowania i zacieków

Dlaczego warto palić liście laurowe? Rób to każdego dnia. a efekty sprawią, że zapragniesz więcej. Kadzidełka to przy tym nic

Jak czyścić wannę oraz zlew? Sprzątaczka zdradziła swój niezawodny sposób

Łazienkę oraz kuchnię należy regularnie sprzątać. Szczególną uwagę trzeba poświęcić na umycie wanny, zlewu oraz kabiny prysznicowej. Mają one często kontakt z wodą, przez co szybko osiada na nich kamień, który z czasem staje się praktycznie niemożliwy od usunięcia. Dodatkowo zostają na nich resztki wszelkiego rodzaju płynów oraz mydła. Pamiętaj, by wannę czy zlew regularnie czyścić, dzięki temu unikniesz trudnych do usunięcia zabrudzeń. Co jednak w przypadku gdy w zlewie lub w wannie już osiadł kamień. Jedna ze sprzątaczek zdradziła swój niezawodny sposób. Zobacz, jak to zrobić.

Zobacz także: Dodaj 3 łyżki do wody i nałóż na fugi. Brud rozpuści się na Twoich oczach. Czyszczenie fug domowym sposobem

Jak wyczyścić zlewu lub wannę z kamienia? Zrób to, a będą czyste w kilka chwil

Jednym z sekretów sprzątaczek jest korzystanie z domowych sposób na czyszczenie. Często rewelacyjnie radzą sobie one w sytuacjach, gdy sklepowe detergenty zawodzą. Jednym z takich trików jest wykorzystanie sody oczyszczonej, To niezastąpiony produkt w wielu domowych porządkach, radzi sobie również z kamieniem i osadem na wannie i w zlewie. Wystarczy, że przygotujesz mieszankę sody oczyszczonej oraz wody w proporcjach 3:1, czyli 3 łyżki sody oczyszczonej na 1 łyżkę wody. Tak przygotowaną pastę nałóż na pokryte kamieniem miejsca i pozostaw na kilkadziesiąt minut. Następnie całość spłucz i przemyj płynem.

Sonda Stosujesz sodę oczyszczoną w domowych porządkach? Tak Nie