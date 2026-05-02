Spędzasz majówkę na działce? Nie zapomnij zrobić tego z hortensjami. Nawóz, po którym hortensje odwdzięczą się kwiatami niczym cinkciarz dolarami. Nawóz do hortensji

Nawóz do hortensji

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-05-02 9:17

Hortensja, którą często określa się mianem królowej polskich ogrodów, to zachwycający krzew, który niemal każdego roku zachwyca obfitością spektakularnych kwiatów. Opieka nad tymi roślinami nie jest trudna, więc nawet początkujący ogrodnicy z łatwością sobie z nią poradzą. Aby krzew obficie kwitł, kluczowe jest zapewnienie mu właściwego nawadniania, odpowiedniego dostępu do światła słonecznego oraz regularnego nawożenia. Zazwyczaj to właśnie ostatni z wymienionych zabiegów bywa najbardziej problematyczny. W odpowiedzi na to wyzwanie, ta domowa odżywka skutecznie pobudzi hortensje do intensywnego kwitnienia, będąc jednocześnie niedrogim i niezwykle efektywnym naturalnym nawozem przeznaczonym dla tych roślin.

Pokrusz, zalej wodą i sumiennie podlewaj hortensje. W mig obsypią kwiatami

Stosowanie nawozów to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny roślin ogrodowych. Płynne nawozy dostarczają potrzebne witaminy i minerały, a także chronią przed szkodnikami oraz chorobami. W przypadku hortensji bukietowych oraz ogrodowych najważniejsze jest wiosenne nawożeni. Bezpośrednio wpływa ono na wzrost oraz kwitnienie krzewów przez cały sezon wegetacyjny. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że do nawożenie hortensji nie trzeba kupować gotowych nawozów. W pełni wystarczą domowe odżywki. Najczęściej hortensje nawozi się odżywkami na bazie fusów po kawie i skórek z bananów. Oba te produkty zawierają azot, potas oraz fosfor, które są niezbędne do prawidłowego rozrostu hortensji. Warto jednak wiedzieć, że eksperci wskazują, by odżywek z azotem nie stosować w za dużej ilości. Azot może bowiem wpłynąć na rozrost liści, które przykryją pąki i zajmą ich miejsce w walce o promienie słoneczne. Odżywki z azotem nie są polecane także do stosowania jesienią. Mogę on bowiem wydłużyć okres wegetacyjny, przez co roślina nie będzie miała czasu, by przygotować się do nadchodzącej zimy.

Fusy po kawie i skórki z bananów to nie jedyne domowe sposoby na nawożenie hortensji. W tym celu możesz sięgnąć także po odżywkę z drożdży piekarskich. To świetny sposób na szybkie odżywienie krzewu. Drożdże piekarskie są cennym źródłem wielu witamin i mikroelementów, takich jak B1, B2, B3 oraz magnez czy potas. Doskonale wzmacniają one układ korzeniowy i stymulują procesy kwitnienia. Dodatkowo drożdże piekarskie ułatwiają pobieranie wody z gleby, co wpływa na poziom nawodnienia rośliny. Domowa odżywka z drożdży piekarskich dodatkowych chroni przez bakteriami oraz grzybami, które odpowiadają za choroby hortensji.

Jak przygotować domowy nawóz z drożdży piekarskich?

Wystarczy, że 100 g sfermentowanych drożdży zasypiesz dwoma szklankami cukru i odstawisz na około 2 godziny. Gdy cukier całkowicie się rozpuści zalej całość lenią wodą. Nawóz drożdży do hortensji będzie gotowy po kilku dniach. Przed podlewaniem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1 szklanka nawozu na 10 l wody. Nawóz z drożdży piekarskich możesz stosować do podlewania hortensji przez cały sezon.

