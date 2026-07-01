Pół szklanki tego wystarczy do wyczyszczenia brodzika prysznicowego. Zamiast sody oczyszczonej użyj tego, a żółte plamy i pleśń znikną po jednym czyszczeniu

Zmagasz się z kamieniem, żółtymi zaciekami i uporczywą pleśnią w brodziku prysznicowym, gdzie zwykłe detergenty okazują się bezsilne?

Eksperci od sprzątania ujawniają sekretne połączenie dwóch domowych składników, które skutecznie rozpuszcza nawet najtrwalsze osady i zanieczyszczenia.

Odkryj prosty przepis na gęstą pastę, która w zaledwie 30 minut przywróci Twojemu brodzikowi nieskazitelną czystość.

Wymieszaj ze sobą te dwa składniki i przetrzyj zabrudzenia na brodziku prysznicowym

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale brodzik prysznicowy bardzo szybko się brudzi. Wraz z wodą do kąpieli spływa tam cały brud z ciała, a także resztki mydła lub płyny do kąpieli. Zabrudzenia ta często nie trafiają do odpływu, ale osiadają na powierzchni. Dodatkowo wilgotna i zamknięta przestrzeń sprawia, że bardzo łatwo tam o rozwój bakterii i grzybów. Najczęściej pojawiają się one na sylikonowych powierzchniach lub na fugach. Brodzik prysznicowy należy regularnie czyścić, aby nie pojawiła się na nim gruba warstwa kamienia, a żółte zacieki nie wżerały się w powierzchnię.

Zwykłe środki czystości przy tego typu zabrudzeniach nie radzą sobie najlepiej. Aby pozbyć się zanieczyszczeń z wody warto sięgnąć po domowe sposoby. Najpopularniejsze z nich to oczywiście ocet i soda oczyszczona. Oba te środki (stosowane oddzielnie) świetnie rozpuszczają kamień i zacieki, a dodatkowo działa antybakteryjnie. Eksperci od sprzątania do czyszczenia brodzika prysznicowego polecają jednak jeszcze jeden sposób. Ta mieszanka skutecznie rozpuszcza nawet grubą warstwę kamienia i usuwa żółte zacieki i osady. Mowa o połączeniu kwasku cytrynowego i wody utlenionej. Do szklanki wsyp 4 łyżki stołowe kwasku cytrynowego i dolej do niego niewielką ilość wody utlenionej, aby powstała gęsta pasta. Posmaruj nią wszystkie zakamarki brodzika. Grubszą warstwę zaaplikuj wszędzie tam, gdzie jest więcej kamienia oraz zabrudzeń. Odczekaj około 30 minut, a następnie starą szczoteczką do zębów dokładnie wyszoruj cały brodzi.

Kwasek cytrynowy działa podobnie jak ocet, ale jest bezpieczniejszy dla powierzchni. Rozpuszcza kamień, a także w nieznacznym stopniu działa wybielająco. Woda utleniona wzmacnia jego działanie i zabija zarazki. Ogranicza to potencjalny rozwój pleśni oraz grzybów. Regularne czyszczenie brodzika prysznicowego w ten sposób sprawi, że będzie on cały czas czysty i nie będzie z niego śmierdziało wilgocią.

Czyścisz brodzik pod prysznicem? Nie zapominaj o zasłonie

Wiele zasłon z tworzywa sztucznego lub tkaniny można prać w pralce w delikatnym cyklu z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu i szklanki octu, a nawet z kilkoma ręcznikami, które pomogą usunąć zabrudzenia przez tarcie. Po praniu najlepiej od razu zawiesić zasłonę z powrotem na drążku, aby wyschła w pozycji rozłożonej, co zapobiegnie zagnieceniom i rozwojowi pleśni.

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