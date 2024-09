Wrzucam 1 kostkę do brodzika i zalewam wodą. Usuwa zacieki, a brodzik prysznicowy lśni czystością. Bez szorowania. Czyszczenie brodziku prysznicowego

Zrób to we wrześniu z rododendronami, a wiosną będą kwitły jak szalone. Prosty zabieg wzmocni roślinę lepiej niż nawóz. Pielęgnacja rododendronów po przekwitnięciu

Wrzucam 1 tabletkę do brodzika. Po kilkunastu minutach prysznic lśni czystością

Utrzymanie w czystości brodzika prysznicowego to wcale nie jest proste zadanie. Woda i mydło tworzą bardzo trudne do usunięcia osady. To przede wszystkim różnego rodzaju zacieki oraz kamień wytrącający się z wody. Tworzą go głównie związki mineralne z wapnia, które osadzają się na powierzchniach. Z czasem brodzik pokrywa się żółtym osadem, który nie wygląda estetycznie. Całość tworzy wrażenie nieumytego i nie zachęca do kąpieli. Na szczęście jest sposób, aby poradzić sobie z tego rodzaju zabrudzeniami. Kluczem do czystego i lśniącego brodzika prysznicowego jest oczywiście regularność. Raz w tygodniu dokładnie przemyj brodzik.

Już od wielu lat do czyszczenie brodzika sięgam po swój sprawdzony sposób. Działa za każdym razem i sprawia, że brodzik przez lata zachowuje idealną biel, a zacieki i kamień są regularnie usuwanie. W pierwszej kolejności zatkaj brodzik. Wrzuć do niego 1 tabletkę od zmywarki i zalej całość ciepłą (ale nie wrzącą) wodą. Odczekaj kilka minut aż detergent z kapsułki od zmywarki zacznie działać i dokładnie wyszoruj brodzik. Tabletki do zmywarki zawierają środek myjący, które świetnie doczyszcza wszelkiego rodzaju powierzchnie. Dodatkowo często mają one także w składzie nabłyszczacz, który sprawi, że powierzchnia brodzika prysznicowego będzie idealnie lśniąca. Po takim czyszczeniu pozbędziesz się z brodzika brzydkich zacieków, żółtych plam oraz osadów z kamienia.

