Wrzucam to do wody i przecieram brudny piekarnik. Bez sody oczyszczonej. Piekarnik w 30 min jest jak nowy. Czyszczenie piekarnika

We wrześniu podlewam skrzydłokwiat kuracją pielęgnującą. Poprawia kondycję po upałach i sprawia, że skrzydłokwiat odzyskuje bujną zieleń liści. Odżywka do kwiatów

Wlewam do odpływu co 2 tygodnie, a mój zlew jeszcze nigdy nie był zatkany. Czyszczący roztwór odtyka rury i usuwa brzydki zapach. Sposób na odetkanie zlewu

Jak usunąć tłuszcz z piekarnika? Czyszczenie kuchni

Osady z tłuszczu to jedne z częściej pojawiających się w kuchni zabrudzeń. Tłuszcz jest trudny do usunięcia i nawet szorowanie często nie daje sobie z nim rady. Dla wielu osób czyszczenie piekarnika to prawdziwy koszmar. Warto zatem znać różne triki, które ułatwią ten proces. Jednym z najbardziej znanych sposobów na pozbywanie się tłustych zabrudzeń jest ocet. Świetnie rozpuszcza ona tłuszcz. Ocet warto wymieszać z wodą i zostawić na kilkanaście minut na zabrudzeniach. Dzięki temu ocet będzie mógł lepiej zadziałać. Nie zawsze jednak ocet wystarcza. W przypadku dużej ilości zaschniętego brudu to może być niewystarczające.

Wyjmij z piekarnika wszystkie akcesoria. Wstaw do środka naczynie żaroodporne i wlej do niego kilka szklanek wody. Wrzuć 1 kapsułkę do zmywarki i nastaw rozgrzewanie piekarnika na 200 stopni. Całość zostaw na około 1 godziny. Tabletka do zmywarki do nieoceniony pomocnik podczas sprzątania. Świetnie sprawdzi się myjąc kuchnię lub czyszcząc pralkę. Koszt jednej tabletki jest nie duży. Wysoka temperatura w połączeniu z detergentem tabletki do zmywaki rozpuści praktycznie wszystkie zabrudzenia. Jeżeli nadal zostaną resztki tłuszczu to możesz przemyć je octem. Czynność tą warto stosować raz na jakiś czas, aby uniknąć poważniejszych zabrudzeń. W ten sposób utrzymasz piekarnik w czystości.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej