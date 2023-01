Odjazdowy trik na wyczyszczenie brodzika z konglomeratu. Szybciutko usuniesz kamień i osad z mydła bez szorowania oraz chemii. Brodzik będzie oszałamiająco czysty

Genialne zastosowanie kieliszka do wina! Tak go jeszcze nie używałaś, a powinnaś

Czym czyścić brodzik z konglomeratu?

Brodziki z konglomeratu są hitem w wyposażeniu łazienki w ostatnich latach. Charakteryzują się nie tylko ładnym wyglądem, ale także wysoka odpornością na uszkodzenia. Nic dziwnego, ze ludzie podczas remontu łazienki stawiają właśnie na ten typ brodzika. Co więcej, brodzik z konglomeratu jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości, gdyż ma właściwości antyseptyczne i antypoślizgowe. Oznacza to, że rzadko osadzają się na nim zabrudzenia. Czym czyścić brodzik z konglomeratu, aby go nie uszkodzić? Podczas mycia tego rodzaju powierzchni należy zachować szczególną ostrożność, gdyż nie każdy detergent jest w tym przypadku bezpieczny. Z pewnością nie wolno używać środków zawierających chlor, kwasy czy amoniak, ponieważ mogą odbarwić lub zniszczyć jego powierzchnię. Nie nadają się także preparaty zawierające mikrogranulki, które mogą powodować zarysowania. Do czyszczenia konglomeratu najlepiej zastosować miękką ściereczki z bawełny lub froty nasączoną płynem do mycia naczyń. Kolistymi ruchami przecieramy jego powierzchnię, następnie spłukujemy ciepłą wodą i osuszamy.

Domowy sposób na wyczyszczenie brodzika z konglomeratu z kamienia

Zastanawiasz się, czym wyczyścić brodzik z konglomeratu z kamienia czy osadu z mydła? Tu z pewnością przyda się ocet. Wystarczy zwilżyć nim miękką ściereczkę i przetrzeć zżółknięte miejsca. Jeśli osad wapienny jest bardzo widoczny, warto zastosować pastę z sody oczyszczonej. Nałóż ją na pół godziny na brodzik, a następnie przetrzyj ściereczką i spłucz ciepłą wodą.