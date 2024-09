Koleżanka przywiozła z Grecji sposób na pachnące pranie ręczników. Bez płynu do płukania. Ręczniki są śnieżnobiałe i pachnące niczym kwietna łąka

Jesienią zbierz to w lesie i rozsyp wokół hortensji. To najlepszy nawóz do hortensji, by odżywić kwiat. Wiosną przywitają Cię setki kwiatów. Nawożenie hortensji we wrześniu

Dlaczego ręczniki po praniu brzydko pachną?

O praniu ręczników powiedziano już wiele. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest pranie ręczników z dodatkiem płynu do płukania. Jego formuła oblepia włókna tkanin i nie jest dokładnie wypłukiwania przez co ręczniki robią się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Brzydki zapach ręczników po pranie może wynikać z brudnej pralki i zbierającej się w zakamarkach pleśni. W takim przypadku koniecznie jest dokładne wyczyszczenie pralki. Ręczniki mogą śmierdzieć także przez niewłaściwe detergenty oraz dużą wilgoć. Bardzo ważne jest odpowiednie wirowanie i suszenia. Wpływ na zapach ręczników po praniu ma również zbyt niska temperatura, która nie zabija bakterii oraz zarazków pojawiających się w tkaninach. Eksperci wskazują, że ręczniki powinno się prać w co najmniej 40 stopnia Celsjusza, a optymalna temperatura to nawet 60 stopni Celsjusza.

Sposób z Grecji na pięknie pachnące ręczniki. Dodaj kilka kropel tego do domowego proszku

Do prania ręczników najczęściej poleca się domowe sposoby. Są ona tanie, skutecznie i niwelują brzydkie zapachy. Ręczniki z powodzeniem możesz uprać z dodatkiem octu. Moja koleżanka z Grecji przywiozła inny sposób. Ręczniki pierze w sodzie oczyszczonej z dodatkiem olejków eterycznych. Do szklanki wsypuje 3 łyżki sody oczyszczone, dodaje 4 krople ulubionego olejku eterycznego i kilka łyżek wody. Całość dobrze miesza i wlewa do komory na płyn do płukania. Do prania ręczników rewelacyjnie sprawdzi się olejek sosnowy, lawendowy, różany oraz eukaliptusowy.

Co daje soda oczyszczona do prania ręczników

Soda oczyszczona to świetny, naturalny dodatek do prania. Działa ona przeciwbakteryjnie i świetnie niweluje brzydkie zapachy. Ręczniki prane w sodzie oczyszczone są świeże i pachnące. Soda oczyszczona doskonale dopiera trudne zabrudzenia i ma działanie wybielające. Najlepiej stosować ją do białych lub jasnych ręczników. Jest delikatna i nie niszczy materiałów. Soda oczyszczona to rewelacyjna alternatywa dla klasycznych proszków do prania.

