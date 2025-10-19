Twarda woda i kamień to zmora łazienek, osadzająca się na brodzikach i wannach.

Zwykłe środki często zawodzą, ale są domowe sposoby na uporczywe osady.

Odkryj sprawdzony trik za grosze, który sprawi, że Twój brodzik będzie lśnił jak nowy w zaledwie 12 godzin!

Dlaczego armaturę łazienkową należy regularnie czyścić

Brodzik, kabina prysznicowa oraz wanna wymagają regularnego czyszczenia. Paradoksalnie elementy, które mają częsty kontakt z woda mogą być bardzo trudne do wyczyszczenia. W wielu polskich domach woda lecąca z kranu jest twarda oraz mocno zakamieniona. Oznacza to, że znajdują się w niej duże ilości związków mineralnych, głównie wapnia oraz magnezu, które osadzają się na wszelkiego rodzaju powierzchniach w postaci białego kamienia. Osad ten ten jest trudny do usunięcia, a gdy jest go bardzo dużo to nawet skrobanie nie wystarcza. W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem na doczyszczenia osadów i kamienia jest ocet. Jego kwasowa formuła świetnie rozpuszcza kamień. Do czyszczenia brodzika prysznicowego świetnie sprawdzi się coś innego. Sama od wielu lat w ten sposób czyszczę prysznic i nie ma na nim śladu kamienia.

W markecie kupuję to za 3 zł i nakładam na powierzchnię brodzika prysznicowego. W 12 godzin brodzik jest jak nowy

Na kamień i wszelkiego rodzaju osady świetnym rozwiązaniem jest soda oczyszczona. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 1:1, by powstała gęsta pasta. Wetrzyj ją w powierzchnię brodzika prysznicowego i pozostaw na całą noc. Rano przetrzyj wszystko wilgotną ściereczką. Kamień oraz osady z wody i mydła rozpuszczą się w mgnieniu oka. Powierzchnia będzie lśniąca jak nowa. Soda oczyszczona to rewelacyjny środek rozpuszczający kamień. Jest ona bezpieczna dla powierzchni ich nie rysuje. Dodatkowo soda oczyszczona posiada właściwości przeciwbakteryjna i zapobiega osadzaniu się drobnoustrojów. Jest delikatniejsza niż ocet i świetnie sprawdzi się do czyszczenia brodzika, wanny oraz całej kabiny prysznicowej.